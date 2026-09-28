Не хуже "Доктора Хауса": 8 новых медицинских сериалов, которые затягивают

Медицинские драмы на протяжении многих лет упорно не выходят из списков любимых сериалов зрителей. И это легко объяснить: что еще за один час можно увидеть сложный диагноз, экстренную операцию, служебный роман, семейную драму и врача, который категорически не признает слово "протокол"?

24 Кино собрал 8 новых медицинских сериалов, в которых больница – далеко не место для спокойной работы. Здесь спасают жизни во время шторма, соревнуются парамедики и врачи, гениальные хирурги ссорятся со всем городом, а некоторым медикам приходится буквально начинать карьеру заново.

"Питт"

Год: 2025

IMDb: 8,9



центре сюжета – отделение неотложной помощи Питтсбургского травматологического центра. Во главе команды стоит доктор Майкл "Робби" Робинавич в исполнении Ноа Уайли. Каждый эпизод показывает примерно один час изнурительной больничной смены, где новый пациент может появиться быстрее, чем медики успеют допить кофе.



"Питт": смотреть трейлер

"Скорая помощь"

Год: 2026

Премьера: 28 сентября

Фронтовой парамедик Макс Коваленко убежден, что на экстренные вызовы должны выезжать в первую очередь парамедики: мол, они действуют быстрее и могут спасти больше людей. Ему разрешают проверить эту идею на практике, но соперником становится опытный врач скорой помощи Анатолий Савчук.

Но делом не ограничится обычным профессиональным состязанием. К медицинскому эксперименту быстро подключаются чиновники, местные политики и даже наркомафия.

В сериале снялись Анастасия Цимбалару, Юрий Выхованец, Виктор Жданов, Сергей Кисиль и Юлия Амелкина. Проект состоит из 12 эпизодов, а премьера состоится 28 сентября в 20:00 на ICTV2.



"Скорые": смотреть трейлер

"Лучшая медицина"

Год: 2026

IMDb: 6,7

Выдающийся бостонский хирург Мартин Бест покидает большую медицину и переезжает в маленький рыбацкий городок, где провел детство. Там он становится обычным местным врачом.

Есть только одна небольшая проблема: Мартин – гениальный медик и в то же время человек, с которым не каждый захочет даже стоять в одной очереди за кофе.



"Лучшая медицина": смотреть трейлер

"Пульс"

Год: 2025

IMDb: 6,5

В травматологическом центре Майами и без того работы хватает, но сценаристы решили, что врачам живется слишком легко.

Талантливый Ксандер Филлипс получает должность главного ординатора, однако вскоре его обвиняют в сексуальных домогательствах. Жалобу подает коллега Дэнни Симмс, с которой у него были сложные личные отношения. И именно тогда на Майами надвигается мощный шторм. Больница работает в экстремальных условиях, пациентов становится все больше, а старые обиды никуда не исчезают.



"Пульс": смотреть трейлер

"Блестящие умы"

Год: 2024 – 2026

IMDb: 7,2

Доктор Оливер Вульф – гениальный невролог с очень простым профессиональным принципом: если правила мешают помочь пациенту, значит, с правилами придется немного поспорить.

Вульф устраивается на работу в больницу в Бронксе и собирает команду молодых врачей. Вместе они берутся за странные и сверхсложные неврологические случаи, где правильный диагноз часто приходится буквально выкапывать.



"Блестящие умы": смотреть трейлер

"Док"

Год: 2025

IMDb: 7,3

Доктор Эми Ларсен – успешная, умная и делающая карьеру женщина. Но одна автомобильная авария стирает из ее памяти восемь лет жизни.

Эми не помнит часть своей карьеры, личные конфликты и людей, с которыми успела испортить отношения. Чтобы вернуться к профессии, ей фактически приходится заново пройти путь от молодой врачихи до специалистки, которой она была до аварии.



"Док": смотреть трейлер

"Травмпункт: Герои по вызову"

Год: 2025

IMDb: 8,3

Гениальный травматолог Пек Кан Хек, имеющий опыт работы в зонах военных конфликтов, приходит в проблемное травматологическое отделение университетской больницы. Его цель проста – превратить запущенное подразделение в команду, способную спасать самых тяжелых пациентов.

Методы нового руководителя нравятся далеко не всем, поэтому наряду с экстренными операциями зритель увидит конфликты, борьбу с системой и больничную бюрократию. Ведь даже гениальному хирургу порой сложнее победить бухгалтерию, чем смерть.



"Травмпункт: Герои по вызову": смотреть трейлер

"Клиника Святого Дениса"

Год: 2024

IMDb: 7,2

"Клиника Святого Дениса" – мокьюментари-ситком о недофинансированной больнице в Орегоне. Здесь постоянно не хватает персонала, ресурсов и оборудования, зато абсурдных ситуаций хватает на всех.

Врачи и медсестры пытаются лечить пациентов, не сойти с ума и хотя бы иногда делать вид, что они контролируют ситуацию. Спойлер: получается не всегда.



"Клиника Святого Дениса": смотреть трейлер

Смотрите премьеру украинского медицинского сериала "Скорая помощь" с 28 сентября в 20:00 на канале ICTV2