24 Кіно зібрав 8 свіжих медичних серіалів, у яких лікарня – далеко не місце для спокійної роботи. Тут рятують життя під час шторму, змагаються парамедики й лікарі, геніальні хірурги сваряться з усім містом, а деяким медикам доводиться буквально починати кар'єру заново.

"Пітт"

Рік: 2025

IMDb: 8,9



центрі сюжету – відділення невідкладної допомоги Піттсбурзького травматологічного центру. На чолі команди стоїть доктор Майкл "Роббі" Робінавіч у виконанні Ноа Вайлі. Кожен епізод показує приблизно одну годину виснажливої лікарняної зміни, де новий пацієнт може з'явитися швидше, ніж медики встигнуть допити каву.



"Пітт": дивитись трейлер

"Швидкарі"

Рік: 2026

Прем'єра: 28 вересня

Фронтовий парамедик Макс Коваленко переконаний, що на екстрені виклики мають їхати насамперед парамедики: мовляв, вони діють швидше і можуть урятувати більше людей. Йому дозволяють перевірити цю ідею на практиці, але суперником стає досвідчений лікар швидкої Анатолій Савчук.

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Та звичайним професійним батлом справа не обмежиться. До медичного експерименту швидко підтягуються чиновники, місцеві політики та навіть наркомафія.

У серіалі знялися Анастасія Цимбалару, Юрій Вихованець, Віктор Жданов, Сергій Кисіль та Юлія Амелькіна. Проєкт складається з 12 епізодів, а прем'єра відбудеться 28 вересня о 20:00 на ICTV2.



"Швидкарі": дивитись трейлер

"Найкраща медицина"

Рік: 2026

IMDb: 6,7

Видатний бостонський хірург Мартін Бест залишає велику медицину і перебирається до маленького рибальського містечка, де проводив дитинство. Там він стає звичайним місцевим лікарем.

Є лише одна невеличка проблема: Мартін – геніальний медик і водночас людина, з якою не кожен захоче навіть стояти в одній черзі за кавою.



"Найкраща медицина": дивитись терйлер

"Пульс"

Рік: 2025

IMDb: 6,5

У травматологічному центрі Маямі й без того роботи вистачає, але сценаристи вирішили, що лікарям живеться надто легко.

Талановитий Ксандер Філліпс отримує посаду головного ординатора, однак незабаром його звинувачують у сексуальних домаганнях. Скаргу подає колега Денні Сіммс, з якою в нього були складні особисті стосунки. І саме тоді на Маямі насувається потужний шторм. Лікарня працює в екстремальних умовах, пацієнтів стає дедалі більше, а старі образи нікуди не зникають.



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"Блискучі уми"

Рік: 2024 – 2026

IMDb: 7,2

Доктор Олівер Вульф – геніальний невролог із дуже простим професійним принципом: якщо правила заважають допомогти пацієнту, значить, із правилами доведеться трохи посваритися.

Вульф приходить працювати до лікарні у Бронксі та збирає команду молодих лікарів. Разом вони беруться за дивні й надскладні неврологічні випадки, де правильний діагноз часто доводиться буквально розкопувати.



"Блискучі уми": дивитись трейлер

"Док"

Рік: 2025

IMDb: 7,3

Докторка Емі Ларсен успішна, розумна і має серйозну кар'єру. А потім одна автомобільна аварія стирає з її пам'яті вісім років життя.

Емі не пам'ятає частину власної кар'єри, особистих конфліктів і людей, з якими встигла зіпсувати стосунки. Щоб повернутися до професії, їй фактично доводиться знову пройти шлях від молодої лікарки до спеціалістки, якою вона була до аварії.



"Док": дивитись трейлер

"Травмпункт: Герої за викликом"

Рік: 2025

IMDb: 8,3

Геніальний травматолог Пек Кан Хьок, який має досвід роботи у воєнних зонах, приходить до проблемного травматологічного відділення університетської лікарні. Його мета проста – перетворити занедбаний підрозділ на команду, здатну рятувати найважчих пацієнтів.

Методи нового керівника подобаються далеко не всім, тому разом із екстреними операціями глядач отримує конфлікти, боротьбу з системою та лікарняну бюрократію. Бо навіть геніальному хірургу іноді складніше перемогти бухгалтерію, ніж смерть.



"Травмпункт: Герої за викликом": дивитись трейлер

"Клініка Святого Деніса"

Рік: 2024

IMDb: 7,2

"Клініка Святого Деніса" – мок'юментарі-ситком про недофінансовану лікарню в Орегоні. Тут постійно бракує персоналу, ресурсів та обладнання, зате абсурдних ситуацій вистачає на всіх.

Лікарі й медсестри намагаються лікувати пацієнтів, не втратити здоровий глузд і бодай іноді зробити вигляд, що вони контролюють ситуацію. Спойлер: виходить не завжди.



"Клініка Святого Деніса": дивитись трейлер

Дивіться прем’єру українського медсеріалу "Швидкарі" з 28 вересня о 20:00 на каналі ICTV2