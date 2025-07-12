4 новых увлекательных мини-сериала Netflix, которые можно посмотреть за выходные

В выходные часто хочется отдохнуть и окунуться в интересную историю, чтобы отвлечься от реальности. Но многосезонные марафоны точно не подойдут для нескольких дней. В этом случае мини-сериалы становятся отличным выходом.

Мини-сериалы – хорошая возможность посмотреть динамичную и завершенную историю, которую легко "проглотить" за выходные. Их часто можно найти на Netflix, который регулярно пополняет свою библиотеку новыми короткими драмами, триллерами или романтическими комедиями.

К слову 3 новейшие криминальные сериалы, которые держат в напряжении и не позволяют расслабиться до конца

"Сирены"

Количество эпизодов: 5

Сестра Девон, Симона, работает на загадочную богачку Микаэлу Келл. В определенный момент Девон заметила, что отношения между ними становятся очень странными, а Симона только и стремится к подобной роскошной жизни. Главная героиня решает вмешаться в ситуацию и спасти сестру, поэтому отправляется в изысканный особняк Келлов.

"Сирены": смотрите трейлер онлайн

"Уцелевшие"

Количество эпизодов: 6

В центре сюжета сериала – Киран Эллиотт, который возвращается с семьей в родной город. 15 лет назад там произошел страшный шторм, в результате которого погибли его близкие люди. Кирана все равно не отпускают тайны прошлого. Тем временем в городке находят убитой местную девушку – это переворачивает жизнь людей с ног на голову.

"Уцелевшие": смотрите трейлер онлайн

"Слишком"

Количество эпизодов: 10

Главная героиня Джессика во время кризиса среднего возраста и болезненного расставания решает переехать в Лондон. Ее планы рушатся, когда девушка встречает чудаковатого британца Феликса, который далеко не является романтиком. Между ними возникает интересная связь, которая добавляет жизни Джессики еще больше хаоса.

"Слишком": смотрите трейлер онлайн

"Под темным солнцем"

Количество эпизодов: 6

Молодая мать, которая захотела убежать от всех проблем, устроилась на ферму в Провансе. Но и здесь ее не ждет спокойная жизнь: когда владелец внезапно умирает, все подозрения падают на нее. Девушка хочет доказать, что не виновата, но тут оказывается, что покойный мужчина оставил ей все свое состояние. А она на самом деле – часть богатой семьи, о которой даже не знала.

"Под темным солнцем": смотрите трейлер онлайн