Мінісеріали – гарна можливість переглянути динамічну та завершену історію, яку легко "проковтнути" за вихідні. Їх часто можна знайти на Netflix, який регулярно поповнює свою бібліотеку новими короткими драмами, трилерами чи романтичними комедіями.

До слова 3 найновіші кримінальні серіали, які тримають в напрузі та не дозволяють розслабитись до кінця

"Сирени"

Кількість епізодів: 5

Сестра Девон, Симона, працює на загадкову багатійку Мікаелу Келл. У певний момент Девон помітила, що стосунки між ними стають дуже дивними, а Симона тільки й прагне до подібного розкішного життя. Головна героїня вирішує втрутитися у ситуацію та врятувати сестру, тому вирушає у вишуканий маєток Келлів.

"Сирени": дивіться трейлер онлайн

"Уцілілі"

Кількість епізодів: 6

У центрі сюжету серіалу – Кіран Елліотт, який повертається з сім'єю до рідного міста. 15 років тому там стався страшний шторм, внаслідок якого загинули його близькі люди. Кірана все одно не відпускають таємниці минулого. Тим часом у містечку знаходять убитою місцеву дівчину – це перевертає життя людей з ніг на голову.

"Уцілілі": дивіться трейлер онлайн

"Занадто"

Кількість епізодів: 10

Головна героїня Джессіка під час кризи середнього віку та болючого розставання вирішує переїхати до Лондона. Її плани руйнуються, коли дівчина зустрічає дивакуватого британця Фелікса, який далеко не є романтиком. Між ними виникає цікавий зв'язок, який додає життю Джессіки ще більше хаосу.

"Занадто": дивіться трейлер онлайн

"Під темним сонцем"

Кількість епізодів: 6

Молода мати, яка захотіла втекти від усіх проблем, влаштувалась на ферму в Провансі. Але й тут її не чекає спокійне життя: коли власник раптово помирає, всі підозри падають на неї. Дівчина хоче довести, що не винна, але тут виявляється, що покійний чоловік залишив їй весь свій статок. А вона насправді – частина багатої сім'ї, про яку навіть не знала.

"Під темним сонцем": дивіться трейлер онлайн