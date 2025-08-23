3 новых мини-сериала Netflix для просмотра на выходных
- "Заложник": драма, триллер, 5 эпизодов, о похищении мужа британского премьер-министра на международном саммите.
- "Молодые миллионеры": комедия, 8 эпизодов, о подростках, которые выигрывают 17 миллионов евро в лотерею и сталкиваются с хаосом.
- "Неукротимый": триллер, детектив, 6 эпизодов, о расследовании убийства в национальном парке Йосемити.
Netflix еженедельно представляет киноманам новинки, среди которых как фильмы, так и сериалы. Но если вы устали от длинных драм, которые растягиваются на десятки эпизодов, стоит обратить внимание на мини-сериалы. Ведь на платформе можно найти немало различных коротких лент, которые можно посмотреть за один уикенд.
Кино 24 расскажет о новых мини-сериалах, которые можно посмотреть на Netflix. Они состоят из немногих эпизодов, а потому идеально подойдут для просмотра в выходные.
"Заложник"
Жанр: драма, триллер
Количество эпизодов: 5
Во время международного саммита между Францией и Великобританией все идет не по плану. Мужа британского премьер-министра похищают, а президент Франции оказывается под давлением шантажистов. Между этими лидерами стран давно существовало соперничество и неприязнь. И теперь, когда они наталкиваются на трудности, время преодолеть неприязнь, чтобы разоблачить заговор.
"Молодые миллионеры"
Жанр: комедия
Количество эпизодов: 8
События сериала происходят в Марселе. Четверо подростков неожиданно выигрывают в лотерею 17 миллионов евро. Они начинают воплощать мечты о свободе, яхты и роскошную жизнь. Но вслед за этим приходит хаос, на который четверка вообще не надеялась.
"Неукротимый"
Жанр: триллер, детектив
Количество эпизодов: 6
В национальном парке Йосемити происходит жестокое убийство. Специальный агент Кайл Тернер, работа которого заключается в соблюдении законов в дикой природе, берется за расследование. Но дело далеко не простое, поэтому ему помогает напарница из Лос-Анджелеса. Им придется столкнуться с тайнами парка и сложными моментами из своей жизни.
