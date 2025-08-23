Netflix щотижня презентує кіноманам новинки, серед яких як фільми, так і серіали. Та якщо ви втомилися від довгих драм, які розтягуються на десятки епізодів, варто звернути увагу на мінісеріали. Адже на платформі можна знайти чимало різних коротких стрічок, які можна переглянути за один вікенд.

Кіно 24 розповість про нові мінісеріали, які можна подивитися на Netflix. Вони складаються з небагатьох епізодів, а тому ідеально підійдуть для перегляду у вихідні.

"Заручник"

Жанр: драма, трилер

Кількість епізодів: 5

Під час міжнародного саміту між Францією та Великою Британією все йде не за планом. Чоловіка британської прем'єр-міністерки викрадають, а президентка Франції опиняється під тиском шантажистів. Між цими лідерками країн давно існувало суперництво і неприязнь. Та тепер, коли вони натрапляють на труднощі, час подолати неприязнь, щоб викрити змову.

"Заручник": дивіться трейлер онлайн

"Молоді мільйонери"

Жанр: комедія

Кількість епізодів: 8

Події серіалу відбуваються у Марселі. Четверо підлітків несподівано виграють у лотерею 17 мільйонів євро. Вони починають втілювати мрії про свободу, яхти й розкішне життя. Та слідом за цим приходить хаос, на який четвірка взагалі не сподівалася.

"Молоді мільйонери": дивіться трейлер онлайн

"Неприборканий"

Жанр: трилер, детектив

Кількість епізодів: 6

У національному парку Йосеміті стається жорстоке вбивство. Спеціальний агент Кайл Тернер, робота якого полягає у дотриманні законів у дикій природі, береться за розслідування. Та справа далеко не проста, тому йому допомагає напарниця з Лос-Анджелеса. Їм доведеться стикнутися з таємницями парку і складними моментами зі свого життя.

"Неприборканий": дивіться трейлер онлайн