Для хороших эмоций: 3 новых мультфильма, которые стоит посмотреть с детьми в воскресенье

Перед началом новой недели всегда хочется чего-то легкого и веселого, что сможет объединить перед экраном всю семью. Новые анимационные фильмы могут стать отличным выбором.

Мультфильмы не только развлекают, но и часто поднимают важные темы и рассказывают о ценности дружбы, любви и добра. Кино 24 расскажет о трех новых лентах, которые подарят хорошие эмоции всей семье.

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"Догмен: Пушистая справедливость"

Офицер полиции Найт и его верная собака Грег получают ранения. Врачи решаются на невероятную операцию и создают гибрид человека и собаки. Теперь он ловит преступников с удвоенной силой. Но и главный противник Людопса не теряет время, а решает клонировать себя. Но скоро им придется объединиться, потому что надвигается еще больший враг.

В мультфильме затрагиваются сильных тем – дружбы, как добро всегда преодолевает зло, почему важна командная работа и многое другое. Он особенно заинтересует молодых зрителей, ведь он веселый, ярко анимированный и милый.

"Догмен: Пушистая справедливость": смотрите трейлер онлайн

"Луни Тюнз: Спасти планету"

Фильм создан на основе сериала Looney Tunes. Из-за шалостей на конфетной фабрике Даффи Дак и Порки Пиг натыкаются на тайный заговор инопланетян. Они хотят завоевать Землю через контроль мозга. Даффи и Порки придется работать вместе, чтобы остановить врагов.

В мультике соединились традиционный юмор Looney Tunes и научная фантастика. Здесь много юмора и невероятно яркая анимация. Но стоит отметить, что в ленте есть элементы ужасов, поэтому его рекомендуют детям от 8 лет.

"Луни Тюнз: Спасти планету": смотрите трейлер онлайн

"Дикий робот"

Это один из самых успешных фильмов 2024 года. Он рассказывает о Роз, универсального робота, которая попадает в аварию и оказывается на отдаленном острове. Там Роз начинает знакомиться с животными, которые сначала ужасно ее боятся. Вдруг Роз случайно раздавливает гусиное гнездо. Остается лишь одно яйцо – для этого гусенка она становится мамой.

Фильм соединил интересную анимацию и глубокие темы о значении семьи и дружбы. Он с интересной стороны исследует выживание в дикой природе и искусственный интеллект.

"Дикий робот": смотрите трейлер онлайн