Мультфільми не тільки розважають, але й часто порушують важливі теми та розповідають про цінність дружби, любові і добра. Кіно 24 розповість про три нові стрічки, які подарують хороші емоції всій родині.

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"Людопес"

Офіцер поліції Найт та його вірний собака Грег зазнають поранення. Лікарі зважуються на неймовірну операцію та створюють гібрид людини й собаки. Тепер він ловить злочинців з подвоєною силою. Але й головний противник Людопса не втрачає час, а вирішує клонувати себе. Та скоро їм доведеться об'єднатися, бо насувається ще більший ворог.

У мультфільму торкаються сильних тем – дружби, як добро завжди долає зло, чому важлива командна робота та багато іншого. Він особливо зацікавить наймолодших глядачів, адже він веселий, яскраво анімований та милий.

"Людопес": дивіться трейлер онлайн

"Луні Тюнз: Врятувати планету"

Фільм створений на основі серіалу Looney Tunes. Через пустощі на цукерковій фабриці Даффі Дак і Поркі Піґ натикаються на таємну змову інопланетян. Вони хочуть завоювати Землю через контроль мозку. Даффі та Поркі доведеться працювати разом, щоб зупинити ворогів.

У мультику поєдналися традиційний гумор Looney Tunes та наукова фантастика. Тут багато гумору та неймовірно яскрава анімація. Та варто зазначити, що у стрічці є елементи жахів, тому його рекомендують дітям від 8 років.

"Луні Тюнз: Врятувати планету": дивіться трейлер онлайн

"Дикий робот"

Це один з найуспішніших фільмів 2024 року. Він розповідає про Роз, універсального робота, яка потрапляє в аварію та опиняється на віддалений острів. Там Роз починає знайомитися з тваринами, які спершу страшенно її бояться. Раптом Роз випадково розчавлює гусяче гніздо. Залишається лиш одне яйце – для цього гусеняти вона стає мамою.

Фільм поєднав цікаву анімацію та глибокі теми про значення сім'ї та дружби. Він з цікавого боку досліджує виживання у дикій природі та штучний інтелект.

"Дикий робот": дивіться трейлер онлайн