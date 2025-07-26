Яркая анимация и добрые истории: 4 новых мультфильма, которые надо посмотреть с детьми

Уютный семейный вечер может стать еще приятнее, когда в запасе есть яркие и добрые мультфильмы, которые понравятся и детям, и взрослым. Это хорошая возможность провести время вместе и научиться чему-то новому.

Кино 24 расскажет об одних из последних анимационных лент, которые стоит посмотреть с малышами. Они заинтересовывают красивой графикой, веселыми сюжетами и искренними эмоциями. К тому же каждый мульти имеет важный месседж – о дружбе, смелость и веру в себя.

Интересно Поражает яркостью и щемящей темой: что нужно знать об "Элио", новый шедевр от Pixar

"Орион и Тьма"

Орион – это 11-летний мальчик с множеством иррациональных страхов. Самый большой из них – это темнота. Вдруг ночью его навещает Темряк – воплощение самого большого страха мальчика.

Он предлагает взять Ориона в волшебное путешествие, чтобы помочь преодолеть страхи и показать преимущества ночи. Лента касается важных тем преодоления страха и завораживает невероятной анимацией.

"Орион и Тьма": смотрите трейлер онлайн

"Головоломка 2"

Фильм продолжает рассказывать о приключениях Райли, которая собирается поступить в старшую школу. Она едет в хоккейный лагерь, но вдруг у девочки появляются новые эмоции, которых она раньше не испытывала. Райли хочет произвести впечатление на старших участниц лагеря, когда узнает, что ее подруги не будут учиться в одной школе.

На этот раз сюжет сосредотачивается не на Грусти, а на Тревоге. Фильм показывает, насколько разрушительной может быть привычка подавлять и игнорировать негативные эмоции.

"Головоломка 2": смотрите трейлер онлайн

"Ученик Тигра"

Подросток Том вынужден покинуть Китай и переехать в Сан-Франциско с отцом. Теперь он готовится к экзаменам и поступлению в университет. Вдруг Том получает известие о том, что его бабушка была хранительницей мощного артефакта – яйца феникса.

После ее смерти эта роль передается внуку. Перед мальчиком появляется тигр и рассказывает всю правду. Сперва он пугается, но потом осознает свою ответственность. Забавные боевые сцены, интересные персонажи – этот мультик понравится всем поколениям.

"Ученик Тигра": смотрите трейлер онлайн

"Мальчик и птица"

После смерти матери мальчик Махито переезжает в деревню. Его отец во второй раз женится, избранницей становится младшая сестра его покойной жены. Махито сложно адаптироваться к новым обстоятельствам, особенно когда в доме начинают происходить странные события.

Самое загадочное из всех – это появление Серой Цапли, которая умеет разговаривать и говорит, что может позволить Махито снова увидеть свою маму. Это самая новая работа Хаяо Миядзаки, побуждающая к размышлениям.

"Мальчик и птица": смотрите трейлер онлайн