Неожиданные нововведения на Оскаре: к чему теперь обязаны члены жюри

Американская академия кинематографических искусств и наук сделала нововведения на кинопремии Оскар. Теперь правила голосования на кинопремии станут еще более жесткими.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на сайте Академии. Теперь членов жюри премии обяжут смотреть все номинированные фильмы

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Новые правила на Оскаре: что известно

Ранее просмотр фильмов всех категорий не был обязательным. Члены киноакадемии голосовали только в тех номинациях, в которых были компетентными. В этом же году правила голосований решили сделать еще более жесткими. Критики считают, что именно факт просмотра ленты становится решающим фактором для возможности принять правильное решение.

Кстати, уже известна данная следующей премии Оскара. Узнайте, когда состоится церемония награждения по ссылке.

Категория "Лучший международный фильм" также претерпела изменения. Отныне режиссеры со статусом беженца или убежища смогут представлять страну, что их приютила, даже без формального гражданства. Механизм подачи через национальные комитеты остается в силе, однако нововведение открывает двери более широкому кругу художников.

Киноакадемия также приняла, что использование искусственного интеллекта в фильмах не влияет на их шансы попасть в список номинантов. Однако организаторы Оскара подчеркнули, что при определении победителей каждое отделение будет учитывать прежде всего вклад человека в творческий процесс.