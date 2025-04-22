От жуткой "Мизери" до дерзкого "Фанатика", от психологической драмы "Одержимость" до хитроумного сериала "Ты" – каждая из этих работ из подборки Кино 24 заставляет задуматься над тонкой гранью между вниманием и навязчивостью, симпатией и опасной одержимостью.

Рекомендуем 3 высокорейтинговые драмы, которые разобьют сердце и заставят плакать даже самых стойких

"Мизери" (1990)

Этот психологический триллер режиссера Роба Райнера заслуженно считается одной из лучших киноадаптаций произведений Стивена Кинга, а Кэти Бейтс, сыгравшая здесь одержимую фанатку известного писателя, получила за эту роль Оскар и "Золотой глобус" как лучшая актриса.

В центре сюжета – писатель Пол Шелдон, автор успешной серии любовных романов о героине, по имени Мизери Честейн. Но в конце концов он решил сосредоточиться на более серьезной литературе и завершил серию о Мизери последней книгой, в которой убил героиню.

"Мизери": смотрите онлайн трейлер фильма

Возвращаясь вместе с рукописью из путешествия, Пол попадает в метель и его авто разбивается. Писатель теряет сознание, но его находит и привозит в свой дом медсестра, по имени Энни Уилкс. Когда Пол приходит в себя, то видит, что он прикован к кровати, его ноги сломаны, а плечо вывихнуто. Энни утверждает, что она его фанатка и позаботится о нем, пока не расчистят дороги и не восстановят телефонную связь.

Чтобы отблагодарить, Пол дает ей прочитать еще не опубликованный роман, и Энни сходит с ума из-за смерти Мизери. Она заставляет Пола сжечь единственный экземпляр рукописи и дает ему старую печатную машинку с приказом начать писать новый роман, в котором Мизери возвращается к жизни. Так начинается напряженное противостояние писателя и фанатки, ставкой в котором есть не просто книга, а жизнь.

Кстати, если вы хотите эмоционально разгрузиться, мы собрали для вас 3 высокорейтинговые драмы, которые разобьют сердце и заставят плакать даже самых стойких.

"Свяжи меня!" (1990)

В свое время именно фильмы режиссера Педро Альмодовара сделали звездой Антонио Бандераса. Лента "Свяжи меня!" стала их пятой совместной работой.

Это – история молодого парня, по имени Рики, который выписывается из психиатрической клиники и начинает преследовать наркозависимую порнозвезду Марину, с которой имел случайную связь год назад во время своего прошлого побега. В конце концов Рики похищает Марину и держит связанной, пока сам спит или отсутствует по делам.

"Свяжи меня!": смотрите онлайн трейлер фильма

Но вместо ненависти к похитителю у женщины в конце концов развивается к нему привязанность и любовь. Как и все фильмы Альмодовара, "Свяжи меня!" является очень неоднозначным и жанрово неопределенным, феерично сочетая элементы психологического триллера, романтической истории и дерзкой комедии.

"Одержимость" (2009)

Этот психологический триллер режиссера Стива Шилла имеет звездный актерский состав: в главных ролях здесь Идрис Эльба, певица Бейонсе и актриса Али Лартер.

Фильм рассказывает о Лизе Шеридан, временную офисную работницу, которая испытывает безответную любовь к своему боссу, Дерека Чарльза, и неоднократно пытается его соблазнить. Жена Дерека, Шэрон, начинает подозревать, что у ее мужа роман с Лизой, особенно учитывая, что она сама когда-то также была его секретаршей – и у них все начиналось так же.

"Одержимость": смотрите онлайн трейлер фильма

Но вскоре становится понятно, что планы Лизы гораздо опаснее, чем просто интрижка с боссом: одержимая страстью девушка стремится любым способом избавиться от жены и сына Дерека, и не остановится ни перед чем.

"Тайная одержимость" (2019)

Несмотря на название, этот фильм Netflix режиссера Питера Салливана не имеет никакой связи с предыдущим, кроме темы – одержимости сталкера, которая приводит к трагическим событиям.

Дженнифер совсем недавно вышла замуж и уволилась с работы, чтобы посвятить себя заботе о доме, однако мечты о счастливой семейной жизни разрушились после того, как ее сбила машина, в результате чего женщина потеряла воспоминания о собственном прошлом – в том числе и о событиях той роковой ночи, когда она неизвестно почему оказалась посреди дороги.

"Тайная одержимость": смотрите онлайн трейлер фильма

Дженнифер приходит в себя в больнице, где рядом с ней ее любящий муж Рассел, которого, впрочем, она не помнит, так же как и все остальное. Пара возвращается домой, но то и дело Дженнифер начинает замечать какие-то странные моменты в поведении Рассела, которые заставляют ее подозревать, что все вокруг – не то, чем кажется на первый взгляд.

"Человек-невидимка" (2020)

Режиссером и сценаристом этого психологического научно-фантастического хоррора является Ли Воннелл, известный как автор сценариев к серии мистических хорроров "Астрал" и первых трех частей хоррор-франшизы "Пила". В главной роли снялась звезда сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс. Точнее – в одной из главных ролей, ведь исполнителя второй главной роли – ученого Эдриана, бывшего бойфренда ее героини Сесилии, – мы на экране не увидим. Но увидим его действия.

"Человек-невидимка": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету Сесилия уходит от Эдриана, который измучил ее своим тотальным контролем, а тот после этого совершает самоубийство. Но на этом история не заканчивается, а только начинается: уже вскоре Сесилии становится понятно, что Эдриан вовсе не умер. Вместо этого он изобрел способ стать невидимым. И теперь бывший преследует ее буквально всюду, а когда Сесилия пытается кому-то об этом сказать, то люди воспринимают ее слова как бред.

"Ты" (2018 – по сей день)

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes об этом сериале пишут

"Ты" сочетает волнующую драму с дешевым развлечением, чтобы создать захватывающую историю ужасов в социальной сети, которая проникает под кожу – и остается там.

Главный герой Джо Голдберг – серийный убийца с прекрасными навыками "социального инжиниринга": когда ему попадается женщина, захватывающая его воображение, он узнает о ней буквально все и в конце концов полностью контролирует ее жизнь.

"Ты": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот сериал о сталкере стал мировым супергитом: уже вышло четыре сезона, а премьера пятого – финального – состоится на Netflix 24 апреля 2025 года.

"Фанатик" (2024)

Самый свежий фильм о сталкерах в нашей подборке написал и снял Джимми Уорден. Он известен как сценарист комедийных хорроров "Нянька: Королева убийц" и "Медведь под кайфом", а "Фанатик" – его первая режиссерская работа, но опять – в любимом жанре.

События которой разворачиваются в Лос-Анджелесе 1990-х вокруг поп-звезды Софии, живущей избалованной, но относительно изолированной жизнью в огромном особняке. Ранее Софию преследовал фанат-сталкер Пол Дюерсон, который потом оказался за решеткой. И вот одной ночью Пол с помощью таких же сумасшедших как он сообщников убегает – и, конечно же, сразу отправляется к Софии, поскольку искренне уверен, что они с ней глубоко и взаимно влюблены. Он стремится во что бы то ни стало взять с Софией брак этой ночью, а София в свою очередь прежде всего желает избавиться от него наконец – раз и навсегда.

"Фанатик": смотрите онлайн трейлер фильма

Роль Софии сыграла жена Уордена и настоящая "королева крика" Самара Вивинг, известная по фильмам серии "Нянька", комедийным хоррор-сериалом "Эш против зловещих мертвецов" и хитовым хоррором "Игра в прятки". А роль ее преследователя досталась Рэю Николсону – сыну Джека Николсона, который уже зарекомендовал себя как классного хоррор-актера в фильме "Улыбайся 2".

Этот фильм держит в напряжении до последней секунды, удачно балансируя между страшным хоррором о сумасшедшем психопате и достобильно смешной черной комедией. А увидеть его в украинских кинотеатрах мы сможем уже 1 мая 2025 года.