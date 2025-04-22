Від моторошної "Мізері" до зухвалого "Фанатика", від психологічної драми "Одержимість" до хитромудрого серіалу "Ти" – кожна з цих робіт з добірки Кіно 24 змушує замислитися над тонкою гранню між увагою та нав'язливістю, симпатією та небезпечною одержимістю.

Рекомендуємо 3 високорейтингові драми, які розіб'ють серце та змусять плакати навіть найстійкіших

"Мізері" (1990)

Цей психологічний трилер режисера Роба Райнера заслужено вважається однією з найкращих кіноадаптацій творів Стівена Кінга, а Кеті Бейтс, яка зіграла тут одержиму фанатку відомого письменника, отримала за цю роль Оскар і "Золотий глобус" як найкраща акторка.

У центрі сюжету – письменник Пол Шелдон, автор успішної серії любовних романів про героїню, на ім'я Мізері Честейн. Та зрештою він вирішив зосередитися на більш серйозній літературі та завершив серію про Мізері останньою книгою, в якій вбив героїню.

"Мізері": дивіться онлайн трейлер фільму

Повертаючись разом із рукописом з подорожі, Пол потрапляє в заметіль і його авто розбивається. Письменник непритомніє, але його знаходить і привозить до свого будинку медсестра, на ім'я Енні Вілкс. Коли Пол приходить до тями, то бачить, що він прикутий до ліжка, його ноги зламані, а плече вивихнуте. Енні стверджує, що вона його фанатка і потурбується про нього, поки не розчистять дороги та не відновлять телефонний зв'язок.

Аби віддячити, Пол дає їй прочитати ще не опублікований роман, і Енні шаленіє через смерть Мізері. Вона змушує Пола спалити єдиний примірник рукопису та дає йому стару друкарську машинку із наказом почати писати новий роман, у якому Мізері повертається до життя. Так починається напружене протистояння письменника і фанатки, ставкою в якому є не просто книга, а життя.

До речі, якщо ви хочете емоційно розвантажитися, ми зібрали для вас 3 високорейтингові драми, які розіб'ють серце та змусять плакати навіть найстійкіших.

"Зв'яжи мене!" (1990)

Свого часу саме фільми режисера Педро Альмодовара зробили зіркою Антоніо Бандераса. Стрічка "Зв'яжи мене!" стала їхньою п'ятою спільною роботою.

Це – історія молодого хлопця, на ім'я Рікі, який виписується з психіатричної клініки й починає переслідувати наркозалежну порнозірку Марину, з якою мав випадковий зв'язок рік тому під час своєї минулої втечі. Зрештою Рікі викрадає Марину й тримає зв'язаною, поки сам спить або відсутній у справах.

"Зв'яжи мене!": дивіться онлайн трейлер фільму

Але замість ненависті до викрадача у жінки зрештою розвивається до нього прихильність і любов. Як і всі фільми Альмодовара, "Зв'яжи мене!" є дуже неоднозначним і жанрово невизначеним, феєрично поєднуючи елементи психологічного трилеру, романтичної історії та зухвалої комедії.

"Одержимість" (2009)

Цей психологічний трилер режисера Стіва Шилла має зірковий акторський склад: у головних ролях тут Ідріс Ельба, співачка Бейонсе та акторка Алі Лартер.

Фільм розповідає про Лізу Шерідан, тимчасову офісну працівницю, яка відчуває нерозділене кохання до свого боса, Дерека Чарльза, і неодноразово намагається його спокусити. Дружина Дерека, Шерон, починає підозрювати, що в її чоловіка роман із Лізою, особливо враховуючи, що вона сама колись також була його секретаркою – і в них все починалося так само.

"Одержимість": дивіться онлайн трейлер фільму

Але невдовзі стає зрозуміло, що плани Лізи набагато небезпечніші, ніж просто інтрижка з босом: одержима пристрастю дівчина прагне у будь-який спосіб позбавитися дружини та сина Дерека, і не зупиниться ні перед чим.

"Таємна одержимість" (2019)

Попри назву, цей фільм Netflix режисера Пітера Саллівана не має жодного зв'язку із попереднім, окрім теми – одержимості сталкера, яка призводить до трагічних подій.

Дженніфер зовсім нещодавно вийшла заміж і звільнилася з роботи, щоб присвятити себе піклуванню про дім, проте мрії про щасливе сімейне життя зруйнувалися після того, як її збила машина, внаслідок чого жінка втратила спогади про власне минуле – зокрема й про події тієї фатальної ночі, коли вона невідомо чому опинилася посеред дороги.

"Таємна одержимість": дивіться онлайн трейлер фільму

Дженніфер приходить до тями в лікарні, де поруч із нею її люблячий чоловік Рассел, якого, утім, вона не пам'ятає, так само як і все решту. Пара повертається додому, але раз у раз Дженніфер починає помічати якісь дивні моменти у поведінці Рассела, котрі змушують її підозрювати, що все навколо – не те, чим здається на перший погляд.

"Людина-невидимка" (2020)

Режисером і сценаристом цього психологічного науково-фантастичного горору є Лі Воннелл, відомий як автор сценаріїв до серії містичних горорів "Астрал" та перших трьох частин горор-франшизи "Пила". У головній ролі знялася зірка серіалу "Оповідь служниці" Елізабет Мосс. Точніше – в одній з головних ролей, адже виконавця другої головної ролі – вченого Едріана, колишнього бойфренда її героїні Сесилії, – ми на екрані не побачимо. Але побачимо його дії.

"Людина-неведимка": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом Сесилія йде від Едріана, котрий змучив її своїм тотальним контролем, а той після цього вчиняє самогубство. Але на цьому історія не закінчується, а лише починається: вже невдовзі Сесилії стає зрозуміло, що Едріан зовсім не помер. Натомість він винайшов спосіб стати невидимим. І тепер колишній переслідує її буквально усюди, а коли Сесилія намагається комусь про це сказати, то люди сприймають її слова як маячню.

"Ти" (2018 – донині)

На сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes про цей серіал пишуть

"Ти" поєднує хвилюючу драму з дешевою розвагою, щоб створити захопливу історію жахів в соціальній мережі, яка проникає під шкіру – і залишається там.

Головний герой Джо Голдберг – серійний вбивця із прекрасними навичками "соціального інжинірингу": коли йому трапляється жінка, що захоплює його уяву, він дізнається про неї буквально все і зрештою повністю контролює її життя.

"Ти": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей серіал про сталкера став світовим супергітом: вже вийшло чотири сезони, а прем'єра п'ятого – фінального – відбудеться на Netflix 24 квітня 2025 року.

"Фанатик" (2024)

Найсвіжіший фільм про сталкерів у нашій добірці написав і зняв Джиммі Ворден. Він відомий як сценарист комедійних горорів "Нянька: Королева вбивць" і "Ведмідь під кайфом", а "Фанатик" – його перша режисерська робота, але знову – в улюбленому жанрі.

Події якої розгортаються у Лос-Анджелесі 1990-х навколо попзірки Софії, котра живе розпещеним, але відносно ізольованим життям у величезному особняку. Раніше Софію переслідував фанат-сталкер Пол Дюерсон, який потім опинився за ґратами. Та ось однієї ночі Пол за допомогою таких само навіжених як він спільників втікає – і, звісно ж, одразу відправляється до Софії, оскільки щиро впевнений, що вони із нею глибоко та взаємно закохані. Він прагне будь-що взяти із Софією шлюб цієї ночі, а Софія своєю чергою перед усім бажає позбутися його нарешті – раз і назавжди.

"Фанатик": дивіться онлайн трейлер фільму

Роль Софії зіграла дружина Вордена і справжня "королева крику" Самара Вівінг, відома за фільмами серії "Нянька", комедійним горор-серіалом "Еш проти зловісних мерців" і хітовим горором "Гра в хованки". А роль її переслідувача дісталася Рею Ніколсону – сину Джека Ніколсона, котрий вже зарекомендував себе як класного горор-актора у фільмі "Усміхайся 2".

Цей фільм тримає у напрузі до останньої секунди, вдало балансуючи між лячним горором про божевільного психопата та достобіса смішною чорною комедією. А побачити його в українських кінотеатрах ми зможемо вже 1 травня 2025 року.