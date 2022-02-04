Новые проекты Netflix: платформа раскрыла список своих фильмов на 2022 год

Стриминговая платформа Netflix показала кадры из сиквелов "Энолы Холмс" и "Ножи на голо" среди списка новинок на 2022 год. Также платформа представила отрывки из фантастического фильма "Проект "Адам" с Райаном Рейнольдсом и боевика "Серый человек" с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом.

В 2022 году Netflix выпустит 86 фильмов – это на 16 больше, чем в течение 2021 года. Таким образом, как сообщает 24 канал, еженедельно каталог онлайн-кинотеатра будет пополняться как минимум одним релизом.

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Новые релизы Netflix

Из 86 фильмов 61 снят на английском, 20 – на других языках; в список также вошли пять анимационных картин. Все названия и описания релизов 2022 Netflix указал в своем расписании.

Кадры из крупнейших премьер стриминговая платформа включила в обзорное видео. В нем, среди прочего, показали:

Продолжение "Ножи на голо" – второй фильм Райана Джонсона о детективе Бенуа Бланке, к роли которого вернулся Дэниел Крейг, ожидается на Netflix осенью.

– второй фильм Райана Джонсона о детективе Бенуа Бланке, к роли которого вернулся Дэниел Крейг, ожидается на Netflix осенью. "Серый человек" – шпионский триллер братьев Руссо, авторов "Мстителей: Финал". В центре сюжета — экс-оперативник ЦРУ Курт Джентри, работающий наемником. В главных ролях – Райан Гослинг, Крис Эванс, Вагнер Моура, Ана де Армас.

– шпионский триллер братьев Руссо, авторов "Мстителей: Финал". В центре сюжета — экс-оперативник ЦРУ Курт Джентри, работающий наемником. В главных ролях – Райан Гослинг, Крис Эванс, Вагнер Моура, Ана де Армас. "Пиноккио" – кукольный фильм по сказке о деревянном мальчике; действие перенесено в Италию 1930-х. Соавтором стал Гильермо дель Торо.

– кукольный фильм по сказке о деревянном мальчике; действие перенесено в Италию 1930-х. Соавтором стал Гильермо дель Торо. "Энола Холмс 2" – продолжение детективной истории о младшей сестре Майкрофта и Шерлока Холмсов. Шерлока сыграл Генри Кэвил, Энолу – Милли Бобби Браун ("Странные дела").

– продолжение детективной истории о младшей сестре Майкрофта и Шерлока Холмсов. Шерлока сыграл Генри Кэвил, Энолу – Милли Бобби Браун ("Странные дела"). "Проект "Адам" – фантастический фильм о путешествии во времени, который снял Шон Леви, постановщик "Ночи в музее", "Живой стали" и "Главного героя". Главные роли сыграли Райан Рейнольдс, Дженнифер Гарнер, Марк Руффало и Зои Салдана.

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Обзор новинок от Netflix, которые выйдут в 2022 году: смотрите видео