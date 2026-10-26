Ни одной спокойной серии: 5 детективных новинок 2026 года, которые держат в напряжении

Существует два типа детективных сериалов: те, где убийцу можно вычислить еще до первой рекламы, и те, после которых начинаешь подозревать даже человека, который просто принес кофе. К счастью, в 2026 году вышло немало историй именно второго типа.

24 Канал собрал пять детективных сериалов, которые будут держать в напряжении до последних минут. Здесь будут загадочные исчезновения, психологические игры, жуткие тайны прошлого и расследования, в которых каждая новая зацепка только добавляет вопросов.

"Фонари", 2026

Жанр: фантастика, детектив, криминальная драма

IMDb: 7,8

Количество серий: 8

Опытный Зеленый Фонарь Хэл Джордан и его молодой напарник Джон Стюарт прибывают в Небраску, чтобы расследовать загадочное убийство. Казалось бы, обычное дело для двух космических стражей порядка. Но очень скоро выясняется, что за преступлением скрывается гораздо более масштабная и опасная тайна.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 91% положительных отзывов. Обозреватели особенно отмечают актерскую химию Кайла Чандлера и Аарона Пьера, а также необычное сочетание супергеройского жанра с атмосферой криминального детектива. Правда, поклонникам зрелищных сражений может не хватить экшена.



"Фонари": смотреть трейлер

"Пропавшая без вести", 2026

Жанр: детектив, психологический триллер, драма

IMDb: 7,1

Количество серий: 6

Одиннадцать лет назад маленькая дочь бывшего детектива Иэна Ридли бесследно исчезла. Мужчина так и не смог смириться с потерей, а его жизнь постепенно превратилась в руины. Теперь он работает диспетчером экстренной службы. Однажды Иэн принимает звонок от испуганной девочки-подростка и вдруг узнает ее голос. Он убежден, что ему звонит его пропавшая дочь.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 88% положительных рецензий. Критики The Guardian назвали его одним из самых ярких триллеров года, отметив напряженный сюжет, психологическую глубину и убедительную актерскую игру Патрика Браммалла.



"Пропавшая без вести": смотреть трейлер

"Ловушка", 2026

Жанр: психологический триллер, детектив, драма

IMDb: 5,9

Количество серий: 6

Успешная писательница Лиза Конрад почти десять лет не выходит из дома после жестокого убийства сестры. Однако однажды она случайно видит по телевизору мужчину, в котором узнает вероятного убийцу. И вместо того, чтобы обратиться в полицию, Лиза решает устроить собственную психологическую игру. Она тщательно готовит ловушку, в которой главной приманкой становится она сама.

Что говорят критики: Отзывы неоднозначны. На Rotten Tomatoes сериал имеет 71% положительных рецензий. Обозреватели хвалят интересную завязку и атмосферу психологической игры, но отмечают, что сюжет местами становится запутанным не благодаря искусной интриге, а из-за недостатков сценария.



"Ловушка": смотреть трейлер

"Последнее дело Холмса", 2026

Жанр: детектив, криминальный триллер, историческая драма

IMDb: 6,3

Количество серий: 4

1959 год. Тринадцать человек оказываются отрезанными от мира в роскошном отеле на небольшом острове недалеко от Майорки. И все было бы почти идеально, если бы одну из гостей не нашли мертвой. Сначала ее смерть считают самоубийством. Однако вскоре возникают подозрения, что произошло убийство.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes мини-сериал получил 100% положительных рецензий на основе восьми отзывов. Обозреватели хвалят атмосферу классического детектива в духе Агаты Кристи, роскошные декорации и игру Хосе Коронадо. В то же время некоторые испанские критики считают сюжет слишком предсказуемым и театральным.



"Последнее дело Холмса": смотреть трейлер

"Нигли", 2026

Жанр: криминальный детектив, боевик, триллер

IMDb: 7,6

Количество серий: 8

Фрэнсис Нигли – бывшая военная следовательница, привыкшая решать проблемы быстро и без лишних церемоний. Когда ее давний друг погибает при подозрительных обстоятельствах, женщина решает выяснить, что на самом деле произошло. Официальная версия смерти ее не убеждает. И чем глубже Нигли погружается в расследование, тем опаснее становятся открытия. Вскоре она понимает, что дело связано не только с убийством, но и с тайнами ее собственного прошлого.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes первый сезон получил 94% положительных отзывов. Критики отмечают харизматичную игру Марии Стен, динамичный сюжет и удачные боевые сцены. А главное – сериал не пытается быть просто копией "Джека Ричера", а создает собственную историю.



"Нигли": смотреть трейлер

И если после этих детективных головоломок вам захочется еще чего-то интересного, у нас для вас есть еще несколько сериалов на вечер. Будьте осторожны, ведь план посмотреть всего одну серию может с треском провалиться.