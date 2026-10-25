Ловушка для избранных: 3 атмосферных детективных триллера, в которых убийца скрывается среди гостей

Если вы обожаете разгадывать головоломки вместе с героями и подозревать каждого персонажа, то эта подборка для вас. 24 Канал собрал лучшие сериалы, где царит атмосфера паранойи, а роскошные локации превращаются в смертельные ловушки.

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"И никого не осталось"

Рейтинг IMDb: 7,8

Десять совершенно разных людей получают приглашение посетить роскошное поместье на отдаленном Солдатском острове. Гости прибывают на место, но таинственный хозяин не появляется. Вскоре начинается сильный шторм. Он полностью отрезает остров от большого материка. Во время первого же ужина неизвестный голос обвиняет каждого из присутствующих в совершении ужасных преступлений. После этого гости начинают гибнуть один за другим в соответствии со строчками жуткой детской считалки.

"И никого не осталось": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты в восторге от мрачной атмосферы и безупречной игры звездного актерского состава. В то же время некоторые критики упрекают мини-сериал в чрезмерной мрачности и отсутствии хотя бы одного положительного персонажа.

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"Убийство на краю света"

Рейтинг IMDb: 7,0

Эксцентричный миллиардер приглашает восьмерых влиятельных гостей на эксклюзивный ретрит. Местом встречи становится высокотехнологичный отель посреди заснеженной Исландии. Среди приглашенных оказывается молодая хакерша и писательница Дарби Харт. Уже в первую ночь один из гостей внезапно умирает. Владелец отеля списывает все на несчастный случай или проблемы со здоровьем. Однако Дарби уверена в обратном, поэтому начинает собственное опасное расследование.

"Убийство на краю света": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают роскошную визуальную составляющую сериала и убедительную игру Эммы Коррин. Однако эксперты критикуют сериал за несколько растянутый хронометраж и медленное развитие событий в середине сезона.

"Вечеринка"

Рейтинг IMDb: 7,3

Бывшие одноклассники собираются на вечеринку по случаю встречи выпускников. Празднование продолжается в роскошном доме самого успешного парня из их выпуска – поп-звезды Ксавьера. Однако уже утром хозяина находят мертвым у подножия скалы. На место прибывает детектив и начинает допрашивать каждого гостя. Впоследствии выясняется, что у всех присутствующих есть свои скрытые мотивы и давние обиды на жертву.

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"Вечеринка": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают креативную концепцию и меткий юмор. В то же время некоторые критики отмечают, что детективная интрига порой теряется на фоне бесконечных комедийных зарисовок.

Кстати, у нас для вас есть подборка детективных сериалов о гениях, которые умеют читать людей без слов.