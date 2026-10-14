24 Канал подготовил для вас самые интересные сериалы о гениальных психологах и детективах, которые видят правду там, где другие замечают лишь искусную ложь.

"Обмани меня" (2009 – 2011)

Рейтинг IMDb – 8,0

Доктор Лайтман возглавляет частное агентство, которое помогает полиции и правительству раскрывать самые сложные преступления. Этот выдающийся специалист тщательно анализирует мимику, жесты и голос подозреваемых и безошибочно фиксирует малейшие признаки обмана. Вместе со своей командой Лайтман распутывает сложные уголовные дела и постоянно доказывает, что обычный человек лжет три раза за десять минут разговора.

"Обмани меня": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают харизматичную игру Тима Рота и интересный научный подход к расследованиям. Однако киноэксперты критикуют сериал за некоторую шаблонность эпизодов в поздних сезонах и чрезмерную самоуверенность главного героя, которая порой граничит с откровенной грубостью.

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"Менталист" (2008 – 2015)

Рейтинг IMDb – 8,2

Патрик Джейн работает независимым консультантом в Калифорнийском бюро расследований и активно применяет свои исключительные навыки наблюдательности. В прошлом он выдавал себя за могущественного экстрасенса, однако теперь мужчина раскрывает реальные убийства благодаря тонкому пониманию человеческой психологии. К тому же главный герой пытается найти серийного маньяка Кровавого Джона, который разрушил его жизнь.

"Менталист": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятное обаяние Саймона Бейкера и удачное сочетание легкой комедии с мрачной детективной линией. В то же время киноэксперты критикуют сериал за слишком растянутую историю главного антагониста и нелогичность в действиях правоохранительных органов.

"Булл" (2016 – 2022)

Рейтинг IMDb – 7,1

Доктор Джейсон Булл руководит успешной компанией, специализирующейся на подготовке к судебным заседаниям. Вместе с командой юристов, хакеров и психологов он создает точные профили присяжных, адвокатов и свидетелей. Главный герой мастерски манипулирует судебным процессом благодаря глубокому знанию человеческой натуры и склоняет чашу весов правосудия в пользу своих клиентов.

"Булл": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают оригинальный взгляд на судебную систему и динамичное развитие событий в зале суда. Впрочем, киноэксперты критикуют проект за недостаточное раскрытие характеров команды доктора Булла и несколько предсказуемые финалы многих судебных процессов.

Некоторые уголовные дела десятилетиями лежат на полках полицейских архивов, ожидая своего часа. На днях мы собрали самые интересные детективные проекты, где главные герои достают из шкафов старые скелеты и находят разгадки преступлений многолетней давности.