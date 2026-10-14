24 Канал зібрав для вас найцікавіші серіали про геніальних психологів та детективів, які бачать правду там, де інші помічають лише майстерну брехню.

"Теорія брехні" (2009 – 2011)

Рейтинг IMDb – 8,0

Доктор Лайтман очолює приватне агентство, яке допомагає поліції та уряду розкривати найскладніші злочини. Цей видатний фахівець ретельно аналізує міміку, жести та голос підозрюваних і безпомилково фіксує найменші ознаки обману. Разом зі своєю командою Лайтман розплутує складні кримінальні справи та постійно доводить, що звичайна людина бреше тричі за десять хвилин розмови.

"Теорія брехні": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають харизматичну гру Тіма Рота та цікавий науковий підхід до розслідувань. Однак кіноексперти критикують стрічку за певну шаблонність епізодів у пізніх сезонах та надмірну самовпевненість головного героя, яка іноді межує з відвертою грубістю.

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"Менталіст" (2008 – 2015)

Рейтинг IMDb – 8,2

Патрік Джейн працює незалежним консультантом у Каліфорнійському бюро розслідувань та активно застосовує свої виняткові навички спостережливості. У минулому він вдавав із себе могутнього екстрасенса, однак тепер чоловік розкриває реальні вбивства завдяки тонкому розумінню людської психології. До того ж головний герой намагається знайти серійного маніяка Кривавого Джона, який зруйнував його життя.

"Менталіст": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну чарівність Саймона Бейкера та вдале поєднання легкої комедії з похмурою детективною лінією. Водночас кіноексперти критикують серіал за надто розтягнуту історію головного антагоніста та нелогічність у діях правоохоронних органів.

"Булл" (2016 – 2022)

Рейтинг IMDb – 7,1

Доктор Джейсон Булл керує успішною компанією, яка спеціалізується на підготовці до судових засідань. Разом з командою юристів, хакерів та психологів він створює точні профілі присяжних, адвокатів і свідків. Головний герой майстерно маніпулює судовим процесом завдяки глибоким знанням людської природи та схиляє терези правосуддя на бік своїх клієнтів.

"Булл": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають оригінальний погляд на судову систему та динамічний розвиток подій у залі суду. Втім, кіноексперти критикують проєкт за недостатнє розкриття характерів команди доктора Булла та дещо передбачувані фінали багатьох судових процесів.

Деякі кримінальні справи десятиліттями лежать на полицях поліцейських архівів, чекаючи свого часу. Днями ми зібрали найцікавіші детективні проєкти, де головні герої дістають з шаф старі скелети та знаходять розгадки злочинів багаторічної давності.