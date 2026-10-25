Пастка для обраних: 3 атмосферні детективні трилери, де вбивця ховається серед гостей

Якщо ви обожнюєте розгадувати головоломки разом із героями та підозрювати кожного персонажа, то ця добірка для вас. 24 Канал зібрав найкращі серіали, де панує атмосфера параної, а розкішні локації перетворюються на смертельні пастки.

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"І не лишилось жодного"

Рейтинг IMDb: 7,8

Десятеро абсолютно різних людей отримують запрошення відвідати розкішний маєток на віддаленому Солдатському острові. Гості прибувають на місце, але таємничий господар не з'являється. Невдовзі починається сильний шторм. Він повністю відрізає острів від великої землі. Під час першої ж вечері невідомий голос звинувачує кожного присутнього у скоєнні страшних злочинів. Після цього гості починають гинути один за одним згідно з рядками моторошної дитячої лічилки.

"І не лишилось жодного": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти у захваті від похмурої атмосфери та бездоганної гри зіркового акторського складу. Натомість деякі критики сварять мінісеріал за надмірну депресивність і відсутність бодай одного позитивного персонажа.

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"Вбивство на краю світу"

Рейтинг IMDb: 7,0

Ексцентричний мільярдер запрошує вісьмох впливових гостей на ексклюзивний ретрит. Місцем зустрічі стає високотехнологічний готель посеред засніженої Ісландії. Серед запрошених опиняється молода хакерка та письменниця Дарбі Гарт. Вже першої ночі один із гостей раптово помирає. Власник готелю списує все на нещасний випадок або проблеми зі здоров'ям. Проте Дарбі впевнена у зворотному, тому починає власне небезпечне розслідування.

"Вбивство на краю світу": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають розкішний візуальний складник серіалу та переконливу гру Емми Коррін. Однак експерти критикують шоу за дещо розтягнутий хронометраж і повільний розвиток подій у середині сезону.

"Афтепаті" / "Небезпечна вечірка"

Рейтинг IMDb: 7,3

Колишні однокласники збираються на вечірку з нагоди зустрічі випускників. Святкування продовжується у розкішному будинку найуспішнішого хлопця з їхнього випуску – попзірки Ксав'єра. Однак вже вранці господаря знаходять мертвим біля підніжжя скелі. На місце прибуває детективка і починає допитувати кожного гостя. Згодом виявляється, що усі присутні мають свої приховані мотиви та давні образи на жертву.

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"Афтепаті": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють креативну концепцію та влучний гумор. Водночас деякі критики зазначають, що детективна інтрига іноді губиться на тлі нескінченних комедійних замальовок.

До речі, ми маємо для вас добірку детективних серіалів про геніїв, які читають людей без слів.