Эти детективы заставят вас забыть о сне: что посмотреть вечером

24 Канал собрал три детективных сериала 2026 года, в которых подозревать придется буквально каждого.

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"Гарри Голе" 2026

Жанр: криминал, детектив, триллер

IMDb: 7,6

Количество серий: 9

Где смотреть: Netflix

В столице Норвегии орудует серийный убийца, который превращает преступления в жуткие головоломки. За дело берется гениальный, но далеко не идеальный детектив Гарри Голе. Пока он охотится за маньяком, ему приходится разбираться с коррумпированным коллегой и собственными демонами. Словом, рабочие будни, после которых обычное выгорание кажется мелочью.

Что говорят критики: Ричард Роупер с RogerEbert.com отметил атмосферу, актерскую игру и мрачную эстетику сериала, хотя и раскритиковал чрезмерное количество сюжетных линий. На Rotten Tomatoes детектив получил 91% положительных рецензий.

"Гарри Голе": смотреть трейлер

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"Максимум удовольствия", 2026

Жанр: детектив, триллер, черная комедия

IMDb: 7,4

Количество серий: 10

Где смотреть: Apple TV

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Пола Сандерс переживает развод, борется за опеку над дочерью и пытается хоть как-то наладить личную жизнь. Но после одного видеозвонка женщина становится свидетельницей предполагаемого преступления. Теперь вместо спокойной жизни ее ждут шантаж, убийства и опасное расследование. И это тот случай, когда бывший муж – далеко не самая большая проблема.

Что говорят критики: Издание RogerEbert.com высоко оценило динамику, непредсказуемые повороты сюжета и игру Татьяны Маслани. Критики Rotten Tomatoes также остались довольны – 93% положительных отзывов.



"Максимум удовольствия": смотреть трейлер

"Семь циферблатов Агаты Кристи", 2026

Жанр: детектив, криминальная драма

IMDb: 6,2

Количество серий: 3

Где смотреть: Netflix

Англия, 1925 год. Роскошная вечеринка в загородном поместье заканчивается загадочной смертью. Молодая аристократка Эйлин Брент берется за собственное расследование и постепенно раскрывает опасный заговор. Здесь все безупречно одеты, вежливо улыбаются и, кажется, у каждого есть по несколько скелетов в шкафу.

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 71% положительных рецензий. Обозреватели хвалят актерскую игру и стильную атмосферу, хотя отмечают, что до лучших экранизаций Агаты Кристи проект не дотягивает.

"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотреть трейлер

Ну и еще одна подборка детективных сериалов на вечер. Тайн здесь много… как и преступлений.