Ці детективи змусять забути про сон: що подивитися ввечері

24 Канал зібрав три детективні серіали 2026 року, у яких підозрювати доведеться буквально кожного.

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"Гаррі Голе" 2026

Жанр: кримінал, детектив, трилер

IMDb: 7,6

Кількість серій: 9

Де дивитися: Netflix

У столиці Норвегії орудує серійний убивця, який перетворює злочини на моторошні головоломки. За справу береться геніальний, але далеко не ідеальний детектив Гаррі Голе. Поки він полює на маніяка, доводиться розбиратися з корумпованим колегою та власними демонами. Словом, робочі будні, після яких звичайне вигорання здається дрібницею.

Що кажуть критики: Річард Роупер із RogerEbert.com відзначив атмосферу, акторську гру та похмуру естетику серіалу, хоча й розкритикував надмірну кількість сюжетних ліній. На Rotten Tomatoes детектив отримав 91% позитивних рецензій.

"Гаррі Голе": дивитись трейлер

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"Максимум задоволення", 2026

Жанр: детектив, трилер, чорна комедія

IMDb: 7,4

Кількість серій: 10

Де дивитися: Apple TV

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Пола Сандерс переживає розлучення, бореться за опіку над донькою та намагається хоч якось налагодити особисте життя. Але після одного відеодзвінка жінка стає свідком імовірного злочину. Тепер замість спокійного життя на неї чекають шантаж, убивства та небезпечне розслідування. І це той випадок, коли колишній чоловік — далеко не найбільша проблема.

Що кажуть критики: Видання RogerEbert.com високо оцінило динаміку, непередбачувані повороти та гру Тетяни Маслані. Критики Rotten Tomatoes також залишилися задоволені — 93% позитивних відгуків.



"Максимум задоволення": дивитись трейлер

"Сім циферблатів Аґати Крісті", 2026

Жанр: детектив, кримінальна драма

IMDb: 6,2

Кількість серій: 3

Де дивитися: Netflix

Англія, 1925 рік. Розкішна вечірка в заміському маєтку закінчується загадковою смертю. Молода аристократка Айлін Брент береться за власне розслідування та поступово розкриває небезпечну змову. Тут усі бездоганно одягнені, чемно усміхаються й, здається, мають по кілька скелетів у шафі.

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Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал отримав 71% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять акторську гру та стильну атмосферу, хоча зазначають, що до найкращих екранізацій Аґати Крісті проєкт не дотягує.

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивитись трейлер

Ну і ще одна добірка детективних серіалів на вечір. Таємниць тут багато…як і злочинів.