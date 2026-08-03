24 Канал зібрав добірку крутих детективів, які ви точно не зможете назвати банальними та передбачуваними.

"Все її вина"

Марісса приїжджає забрати сина після гри в нового друга, але замість дитини знаходить жінку, яка стверджує, що ніколи його не бачила. Відтоді звичайний день перетворюється на кошмар, а розслідування доводить: у цій історії майже кожен приховує більше, ніж готовий розповісти.

"Все її вина": дивитись трейлер

"Живий за викликом"

Що робити, якщо можна буквально поставити жертві запитання "Хто тебе вбив?". Саме такий талант має власник кондитерської Нед, який здатен оживляти померлих одним дотиком. Щоправда, магія має свої правила, тому кожне розслідування перетворюється на дуже дивний баланс між життям, смертю і детективом.

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"Живий за викликом": дивитись трейлер

"Пітьма"

Починається все із банального зникнення підлітка. Але вже за кілька серій стає зрозуміло: це не просто детектив, а головоломка, яка змусить згадувати, хто кому брат, син, батько і... ким стане через 33 роки. Один із тих серіалів, після яких хочеться намалювати схему родинних зв'язків.

"Пітьма": дивитись трейлер

"Видозмінений вуглець"

У світі майбутнього смерть більше не гарантує спокою. Свідомість людей можна переносити в нові тіла, тому розслідувати доводиться вбивство людини, яка... формально жива. Якщо любите кіберпанк, нуар і заплутані загадки, цей серіал точно вартий уваги.

"Видозмінений вуглець": дивитись трейлер

"Тіла"

Чотири детективи. Чотири різні епохи. Одне тіло. І одна справа, яка дивним чином пов'язує всіх між собою. Це той випадок, коли сюжет настільки закручений, що кожна нова серія залишає більше запитань, ніж відповідей. Але саме за це його й люблять.

"Тіла": дивитись трейлер

Якщо після перегляду чергового детективу вам знову нічого дивитися, не поспішайте засмучуватися. Ми зібрали ще п'ять серіалів із заплутаними розслідуваннями, які точно варті вечора перед екраном.



