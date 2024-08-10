Кино 24 подобрало 2 сериала, которые стоит посмотреть в эти выходные. Это новые кинокартины с увлекательным сюжетом и талантливыми актерами.

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"Декамерон"

Жанр: историческая драма

Рейтинг IMDb: 6.3

Новый исторический сериал основан на сборнике новелл Джованни Боккаччо. События происходят в Италии XIV века во время пандемии чумы, когда группа молодых людей решает сбежать в отдаленную виллу, чтобы избежать болезни. Они рассказывают друг другу истории, полные страсти и жизненной мудрости, пытаясь отвлечься от ужасов, царящих за пределами их убежища.

Этот сериал захватывает не только глубокими историями, но и яркими образами эпохи Ренессанса. Кроме того, его следует посмотреть и ради актера-украинца – Александра Рудинского.

"Декамерон": смотрите трейлер онлайн

"Руководство по убийствам для хороших девушек"

Жанр: триллер, криминал

Рейтинг IMDb: 6.8

Увлекательный криминальный триллер следует за молодой девушкой Пип, которая решает самостоятельно расследовать таинственное исчезновение девушки в своем городе.

Используя свою изобретательность и знания криминалистики, Пип открывает все больше темных тайн, угрожающих ее собственной безопасности. Сможет ли она разоблачить правду, не став следующей жертвой?

"Руководство по убийствам для хороших девочек"

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