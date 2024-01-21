Это не "Берлин": 3 новых сериала Netflix, которые можно посмотреть за день

В 2024 году на Netflix уже вышло несколько сериалов, которые сразу попали в рейтинг наиболее часто просматриваемых. В основном это минисериалы, которые легко можно посмотреть за один день.

Среди самых популярных уже несколько недель держится в топе "Берлин" Однако в новой подборке предлагаем к просмотру и другие ленты, имеющие меньшую популярность, но тоже достойные вашего внимания.

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Новые сериалы, вышедшие на Netflix

"Твоя первая последняя ложь"

Жанр: триллер

Возрастные ограничения: 16+

Количество серий: 8

Главная героиня – Мая, когда-то бывшая военного, видит своего убитого мужчину на скрытой видео няне. Женщина неожиданно для себя раскрывает опасный заговор, тянущийся годами.

"Твоя первая последняя ложь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Братья Сунь"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Жанр: боевик

Возрастные ограничения: 16+

Количество серий: 8

Таинственный враг нацеливается на семью члена триады из Тайбэя. Поэтому главный герой отправляется в Лос-Анджелес, чтобы защитить ни о чем не догадывающуюся мать и брата.

"Братья Сунь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Детектив Форст"

Жанр: триллер

Возрастные ограничения: 16+

Количество серий: 6

В своей работе детектив использует нетрадиционные методы расследования, поэтому его отстраняют. Однако мужчина стремится распутать серию жестоких убийств, потому теперь вынужден объединить свои усилия с журналисткой.

"Детектив Форст": смотрите онлайн трейлер сериала