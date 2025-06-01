Что смотреть на Netflix в этом месяце: 6 самых интересных сериалов июня

Ежемесячно на Netflix появляются новые фильмы и сериалы. В первый месяц лета платформа снова будет удивлять интересными и увлекательными премьерами. Среди них – возвращение хитов и совершенно новое кино.

От одного из крупнейших хитов Netflix до не менее захватывающей роли Люка Бруннера в исполнении Арнольда Шварценеггера – это одни из самых интересных новинок на платформе, сообщает Кино 24 со ссылкой на Vogue.

К слову 3 блестящие украинские фильмы, которые можно посмотреть на Netflix, чтобы расслабиться на выходных

"Джинни и Джорджия" 3 сезон

Премьера: 5 июня

Сериал об отношениях между ответственной подростком Джинной и ее легкомысленной мамой Джорджией возвращается с новым сезоном. Он будет еще более напряженным, чем предыдущие. Джорджии придется решать серьезное испытание: ее будут судить за убийство. Джинна тем временем будет пытаться освоить самостоятельную жизнь.

"Джинни и Джорджия" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Уцелевшие"

Премьера: 6 июня

Австралийский сериал основан на одноименном романе Джейн Харпер. В центре сюжета – молодой человек Киран Эллиот. Его жизнь кардинально изменилась, когда в прибрежном городке 15 лет назад трагически погибло двое парней и девушка. Смерть молодой женщины пробуждает старые воспоминания.

"Уцелевшие": смотрите трейлер онлайн

"Анела"

Премьера: 11 июня

Светская львица из Варшавы внезапно остается без денег своего состоятельного мужа. Чтобы выжить, ей приходится полагаться только на саму себя и свою смекалку. Польская комедия точно найдет своих поклонников в летние вечера.

"Анела": смотрите трейлер онлайн

"Фубар" 2 сезон

Премьера: 12 июня

Арнольд Шварценеггер возвращается к роли тайного агента Люка Бруннера в новом сезоне сериала. Это успешный работник разведки, который стремится наконец выйти на пенсию и наладить связь с бывшей женой. В первом сезоне он должен был спасти секретного агента, а во втором Люк столкнется с таинственной женщиной из своего прошлого.

"Фубар" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Олимпо"

Премьера: 20 июня

В центре сюжета – талантливые испанские спортсмены, которые готовы на все ради победы. Они тренируются в специальном лагере. Среди них – требовательная капитанка команды по художественному плаванию Амая и ее подруга Нурия. Когда последняя превосходит Амаю, девушка понимает, что некоторые спортсмены необъяснимым образом улучшают свои навыки.

"Олимпо": смотрите анонс онлайн

"Игра в кальмара" 3 сезон

Премьера: 27 июня

Возвращение хита расскажет об очередных смертельных играх. В третьем сезоне появятся новые участники, а главный герой должен будет не только проходить задания, но и бороться с чувством неудачи и простить после потери друга.

"Игра в кальмара" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн