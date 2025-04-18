Чтобы сделать эти мгновения еще теплее, мы советуем посвятить один из вечеров просмотра качественного украинского кино. Выбирайте ленту из подборки Кино 24 и наслаждайтесь просмотром.

Смотрите также Искаженная реальность об украинской девочке: что не так с сериалом "Хорошая американская семья"

"Пульс"

Главная героиня – молодая украинская легкоатлетка, которая живет в небольшом городке и страстно мечтает попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только набирает обороты, и девушка уже показывает перспективные результаты. Но внезапно все меняется – в результате страшной автокатастрофы она получает серьезные травмы и почти полностью теряет зрение.

Кажется, что мечта об Олимпиаде – недостижима, а надежда на привычную жизнь исчезает. Но Оксана не сдается. Она решает бороться, чтобы доказать: настоящая мечта сильнее любых трудностей.

"Пульс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крашанка"

В центре истории – семья Забияк, которая не виделась уже много лет. Несмотря на войну, они решают собраться вместе на Пасху в старом родительском доме. Однако вместо ожидаемого семейного тепла их ждет неожиданная встреча – под одной крышей оказываются почти чужие друг другу люди.

"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма

Две сестры и брат пытаются найти покой, но вместо этого сталкиваются с отцом, который ведет себя странно: он строит собственную ракету, чтобы ударить по Москве и закончить войну. И хотя его замысел кажется сумасшедшим, обещание забрать дедушку заставляет детей остаться в доме до самой Пасхи.

Удастся ли им не только справиться с отцовским абсурдным планом, но и найти общий язык между собой?

"Люксембург, Люксембург"

Главные роли в фильме "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

Когда братья-близнецы узнают, что их отец, который исчез много лет назад, тяжело заболел и находится в Люксембурге, они решают отправиться в путь, чтобы успеть попрощаться. Но по дороге возникает главный вопрос: узнают ли они в этом человеке того самого "крутого папу", каким сохранили его в своих воспоминаниях?

Кстати, в Украине появится новый комедийный сериал, который сможет сблизить каждую семью: что это за лента.