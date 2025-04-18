В соцсетях идут оживленные дискуссии: кто-то сочувствует героям, другие – возмущены их поступками. Некоторые подвергают сомнению правдивость изложенной истории. В новом материале от Кино 24 мы рассказываем, что, по мнению комментаторов, не так с этим сериалом.

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Что не так с сериалом "Хорошая плохая девочка"

По мнению зрителей, сериал подает историю в ложном свете. Некоторые из комментаторов утверждает, что лучше посмотреть документальный фильм с участием самой Натальи, где можно услышать ее настоящие интервью.

Также возмущает образ матери, которая, по словам пользователей, на самом деле вела себя с ребенком жестоко: била и выгнала десятилетнюю девочку из дома. В фильме же, по мнению зрителей, эту женщину изобразили почти как святую, что вызывает удивление и возмущение по поводу выбора режиссера.

Кроме того, зрителей обращают внимание на внешность актрисы, которая играет Наталью, отмечая, что ее образ подан в слишком негативном виде.



Сериал "Хорошая американская семья" / Кадр из сериала

В сообщениях также часто упоминается, что в реальных интервью Грейс выглядит гораздо приятнее и вызывает сочувствие. Многие зрители считают, что ответственность в этой истории больше лежит на родителях, чем на самой девочке.

Отдельное возмущение вызывает у пользователей то, как в сериале изображена Украина – в негативном свете, что создает ложное впечатление, будто торговля детьми в стране является обычным явлением.

"Хорошая плохая девочка": смотрите онлайн трейлер сериала

Что на самом деле известно о Наталье Грейс