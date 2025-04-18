У соцмережах точаться жваві дискусії: хтось співчуває героям, інші – обурені їхніми вчинками. Дехто піддає сумніву правдивість викладеної історії. У новому матеріалі від Кіно 24 ми розповідаємо, що, на думку коментаторів, не так із цим серіалом.
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Що не так із серіалом "Хороша погана дівчинка"
На думку глядачів, серіал подає історію у неправдивому світлі. Дехто з коментаторів стверджує, що краще переглянути документальний фільм за участі самої Наталії, де можна почути її справжні інтерв'ю.
Також обурює образ матері, яка, за словами користувачів, насправді поводилася з дитиною жорстоко: била та вигнала десятирічну дівчинку з дому. У фільмі ж, на думку глядачів, цю жінку зобразили майже як святу, що викликає здивування й обурення з приводу вибору режисера.
Крім того, глядачів звертають увагу на зовнішність акторки, яка грає Наталю, зазначаючи, що її образ подано в надто негативному вигляді.
Серіал "Хороша американська сім'я" / Кадр із серіалу
У дописах також часто згадується, що в реальних інтерв'ю Грейс виглядає набагато приємнішою та викликає співчуття. Багато глядачів вважають, що відповідальність у цій історії більше лежить на батьках, ніж на самій дівчинці.
Окреме обурення викликає у користувачів те, як у серіалі зображено Україну – у негативному світлі, що створює хибне враження, ніби торгівля дітьми в країні є звичним явищем.
"Хороша погана дівчинка": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що насправді відомо про Наталію Грейс
- У 2019 році ім'я Наталії Грейс прогриміло на весь світ. В центрі гучного скандалу опинилася американська родина Барнеттів, яка звинуватила всиновлену дівчинку у брехні та навіть у спробі вбивства. Вони заявили, що насправді Наталія – не дитина з України, як усі думали, а доросла жінка.
- Через суд вони домоглися зміни дати народження Наталії у свідоцтві з 2003 року на 1989-й. Невдовзі після цього, у 2013 році, Барнетти переїхали до Канади, залишивши дівчинку саму в орендованій квартирі в США. Наталія жила там приблизно три роки, виживаючи на консервованих продуктах.
- Про дівчину дізналася інша родина – Менси. Вони повідомили про ситуацію до поліції та звинуватили Барнеттів.
- І лише у 2023 році крапки над "і" почали ставити результати експертизи. ДНК-дослідження підтвердило, що на момент усиновлення Наталії було приблизно 7 років. Це зійшлось з інформацією, отриманою від її біологічної матері, яку знайшли в Миколаєві. Вона підтвердила, що народила доньку у 2003 році.