Після виходу перших серій у мережі з'явилося багато коментарів і вражень від глядачів, зацікавлених її долею. У матеріалі Кіно 24 зібрано добірку найцікавіших відгуків на серіал "Хороша американська сім'я", якими користувачі діляться в соцмережах.

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Відгуки на серіал "Хороша американська сім'я"

У мережі можна знайти найрізноманітніші відгуки про серіал. Частина глядачів ділиться враженнями, що стрічка вийшла захопливою – їм цікаво стежити за розвитком сюжету, особливо враховуючи, що події засновані на реальних фактах. Проте інші користувачі висловлюють обурення, вважаючи, що серіал спотворює правду.

Ось, які відгуки можна прочитати у мережі:

"Яка ж спотворена брехня. Рекомендую всім подивитися документальний фільм із реальною Наталею, з її справжніми інтерв'ю. Ця ж мамаша – справжній монстр: била Наталю, виселила десятирічну дитину жити саму. А у фільмі – просто свята. Дивний режисер. Огидно дивитися таку брехню, коли знаєш правду. Ще й зовні акторка, яка грає Наталю, – справжній монстр. Бідна дитина настраждалася з самого народження, а у фільмі її виставляють чудовиськом – і зовні, і зсередини."

"Цікавий! Люблю фільми, засновані на реальних подіях. Так характерно для американців – це вдаване щастя й лицемірство. Типу: все погано, а я посміхаюся."

"В серіалі перекручена реальність! Наталія зображена монстром, психопатом! Сподіваюсь, що останні 3 серії зроблять по совісті! Інакше цей серіал зіграє на руку цим цинічним покидькам, які катували дитину і викинули"

"Таке враження, що знімали москалі. Так спотворили правду."

"У серіалі поки що Наталю зображають як якесь чудовисько (йдеться про поведінку, а не зовнішність). У реальних інтерв’ю Наталя виглядає значно приємнішою. І загалом, у цій історії більше питань виникає до батьків, а не до дівчинки. Здається, її вік таки підтвердили, і навіть знайшли біологічну матір. Цікаво, до чого все це веде. Дратує, що Україну показують у негативному світлі – ніби в нас торгівля дітьми є чимось звичним."

Якщо ви досі не бачили стрічку "Хороша американська сім'я", рекомендуємо вам переглянути стрічку та зробити свої висновки.