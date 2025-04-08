Мережа просто не вщухає від обговорень історії українки Наталі Грейс, навколо якої розвивається сюжет стрічки. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет стрічки та що кажуть критики.

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Що відомо про сюжет серіалу "Хороша американська сім'я"

Стрічка заснована на реальних подіях. У 2010 році подружжя з американського Середнього Заходу всиновлює, як вони вважають, маленьку дівчинку з карликовістю. Це 7-річна українка Наталя Грейс.

Виховуючи її разом із трьома рідними дітьми, вони починають помічати якісь дивні речі, які відбуваються із дівчинкою. Вона говорить і поводиться як доросла, має всі кутні зуби та волосся на тілі.

Беннети опиняються у вирі скандалу, який розгортається в таблоїдах, залі суду та, зрештою, випробовує їхній шлюб. Вони намагаються позбавитись опікунства над нею, змінивши рік народження дівчинки. Наталя переконує усіх, що вона – звичайна дитина, а названі батьки заявляють, що Грейс хоче нашкодити їхнім дітям.

"Хороша американська сім'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал хоче відділити правду від брехні та нарешті розказати справжню історію української дівчинки Наталі. Чимало відомих критиків і видань уже висловили свій погляд на стрічку.

Зокрема, Variety пише, що акторська гра просто на висоті, а сюжет – приголомшливий, хоча, видається, що шоуранерка таки не докопалась до правди. The Hollywood Reporter критикує серіал за те, що він переказує вже відомі факти.

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