Серед героїв серіалу можна помітити улюблених українських акторів: Катерину Кузнецову, Тараса Цимбалюка та інших. У матеріалі Кіно 24 розповімо, які ролі втілили зірки та покажемо, як вони виглядають у реальному житті.

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Катя Кузнецова – Катерина Коваль

Акторка зіграла роль майора цивільного захисту Катерини Василівни Коваль. За словами самої Каті, її героїня має непросту й цікаву історію: вона росла без матері, а вихованням займався батько-генерал. Їхні стосунки були далекими від ніжності – без зайвих сентиментів. Тому Катерина подорослішала ще в дитинстві.

Вона амбітна, іноді навіть надто категорична. Її звання майора – свідчення того, наскільки вона віддана своїй справі, адже заради неї пожертвувала особистим життям.

Тарас Цимбалюк – Тарас Сахно

Цимбалюк втілив роль капітана служби цивільного захисту. Як каже Тарас, його герой – сміливий, рішучий і трохи авантюрний рятувальник, який не боїться брати відповідальність і завжди готовий вести інших за собою. Це справжній лідер. За словами актора, продюсери дозволили йому брати участь у формуванні образу разом зі сценаристами. Він намагався зробити Тараса щирим, злегка брутальним, але максимально живим і переконливим.

Григорій Бакланов – Святослав Мороз

Григорій розповів, що його персонаж – старший сержант служби цивільного захисту, рятувальник ДСНС. Це позитивний, усміхнений і життєрадісний герой, який не лише виконує свою головну місію – рятує людей, а й знаходить час для активності в соцмережах, легкого флірту з дівчатами та дотепних жартів.

У стрічці також зіграли такі зірки: Ольга Атанасова, Роман Ясиновський, Максим Рягін та багато інших. Якщо ви досі не дивились найновішу українську стрічку "Кохання та полум'я", це точно варто виправляти.