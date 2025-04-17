До речі, нещодавно на Netflix вийшов український пригодницький серіал "АТП Перевізники". Якщо ви – фанат таких кіноісторій, то Кіно 24 зібрало для вас добірку подібних стрічок.

Радимо Найновіший трилер із напруженим сюжетом, який триматиме інтригу до кінця фільму

"Ласун"

Багато чого в житті бере початок ще з дитинства – саме тоді формується особистість, приходить перше розуміння світу й важливих речей. У серіалі, як на мене, можна побачити чимало відсилань до сучасності – чи зроблено це навмисно, чи ні, кожен глядач вирішить самостійно.

"Ласун": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розповідає про десятирічного Гаса – хлопчика з рогами, напівлюдину-напіволеня, який живе тихим і майже безтурботним життям у лісовій хатині. Десять років тому батько привів його туди, намагаючись врятувати сина від небезпеки – жорстоких мисливців, які вважають таких, як Гас, винними в поширенні смертельного вірусу, що сколихнув увесь світ.

"Єллоустоун: 1923"

Вдалі акторські роботи, продумані й дотепні діалоги, поєднання жорсткого сюжету з мелодраматичними нотками, неймовірні пейзажі та атмосферна музика – усе це склалося у формулу серіалу, яка безперечно спрацювала.

Сюжет розгортається навколо родини Даттонів, які на початку XX століття змушені протистояти новим викликам – від розширення західної експансії до впливу "сухого закону" та наслідків Великої депресії.

"Єллоустоун: 1923": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Академія "Амбрелла""

"Академія "Амбрелла"" – серіал, у якому з любов'ю перенесли головні теми з коміксу. Інструментальний саундтрек доповнюється майстерно підібраними піснями, зйомка – на високому рівні, екшн динамічний і захопливий, акторський склад сильний, а Ейдан Галлахер у ролі П'ятого – просто неймовірний.

"Академія "Амбрелла"": дивіться онлайн трейлер серіалу

Події розгортаються в альтернативному всесвіті. У середині XX століття 43 жінки, які не мали ознак вагітності, раптово народжують дітей із надздібностями. Загадковий інопланетянин, що видає себе за сера Реджинальда Гаргрівза, всиновлює сімох із них і створює Академію "Амбрелла". Разом вони мають місію – захищати світ, використовуючи свої унікальні здібності.