Окрім того, у добірці можна помітити оскароносний фільм "Оппенгеймер". У матеріалі Кіно 24 дивіться повний список фаворитів.

Радимо Новий український серіал, який зараз віруситься у мережі: що це за стрічка та як її створили

"Коли ти вийдеш заміж?"

У центрі сюжету української комедії мистецтвознавиця Ксенія, яка чудово розуміється на живописі, але зовсім не розбирається в чоловіках. Після болісної зради нареченого напередодні весілля вона перестала вірити в кохання. Однак несподівана морська пригода та загадкова картина Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?" – відкриють для неї шлях до справжніх почуттів.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Список мрій"

У центрі сюжету дівчина, яка вирішила нарешті виконати свої підліткові мрії. Вона прощається з мамою і вирушає на зустріч цілям. Але не все так просто: у процесі вона розкриває сімейні таємниці, знаходить любов і наново знаходить себе. Кажуть, що цей фільм дозволить зрозуміти, чи є щасливими ваші стосунки.

"Список мрій": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оппенгеймер"

Цей оскароносний фільм розповідає про життя американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, який під час Другої світової війни очолював Манхеттенський проєкт – надсекретну програму зі створення ядерної зброї.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Також серед фільмів, які зараз найчастіше дивляться на Netflix:

"Щенячий патруль. Мегакіно"

"Велика стіна"

"Електричний штат"

"Бенгер"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Сонна лощина"

"Смурфики. Загублене містечко"

Обирайте свого фаворита та дозвольте собі розслабитись ввечері.