Щоб зробити ці миті ще теплішими, ми радимо присвятити один із вечорів перегляду якісного українського кіно. Обирайте стрічку із добірки Кіно 24 та насолоджуйтесь переглядом.

Дивіться також Спотворена реальність про українську дівчинку: що не так із серіалом "Хороша американська сім'я"

"Пульс"

Головна героїня – молода українська легкоатлетка, яка мешкає в невеличкому містечку й палко мріє потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар'єра лише набирає обертів, і дівчина вже показує перспективні результати. Та раптово все змінюється – внаслідок страшної автокатастрофи вона отримує серйозні травми й майже повністю втрачає зір.

Здається, що мрія про Олімпіаду – недосяжна, а надія на звичне життя зникає. Але Оксана не здається. Вона вирішує боротися, щоб довести: справжня мрія сильніша за будь-які труднощі.

"Пульс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крашанка"

У центрі історії – родина Забіяк, яка не бачилася вже багато років. Попри війну, вони вирішують зібратися разом на Великдень у старому батьківському домі. Проте замість очікуваного родинного тепла на них чекає несподівана зустріч – під одним дахом опиняються майже чужі одне одному люди.

"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму

Дві сестри й брат намагаються знайти спокій, але натомість стикаються з батьком, який поводиться дивно: він будує власну ракету, аби вдарити по Москві й закінчити війну. І хоча його задум здається божевільним, обіцянка забрати дідуся змушує дітей залишитись у домі до самого Великодня.

Чи вдасться їм не лише впоратися з батьковим абсурдним планом, а й порозумітися між собою?

"Люксембург, Люксембург"

Головні ролі у фільмі "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

Коли брати-близнюки дізнаються, що їхній батько, який зник багато років тому, тяжко захворів і перебуває в Люксембурзі, вони вирішують вирушити в дорогу, щоб встигнути попрощатися. Але дорогою постає головне питання: чи впізнають вони у цій людині того самого "крутого тата", яким зберегли його у своїх спогадах?

До речі, в Україні з'явиться новий комедійний серіал, який зможе зблизити кожну сім'ю: що це за стрічка.