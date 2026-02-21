Если вы собираетесь провести выходные дома, то сохраняйте сегодняшнюю подборку от 24 Канала. Наша редакция расскажет о 3 мини-сериалах, которые можно посмотреть за субботу на воскресенье.

Новые сериалы на Netflix

"Свинцовые дети"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.6/10

Сериал, вдохновлен реальными событиями, происходившими в 1970-х годах в Силезии. Это история о молодом враче, которая обнаруживает, что ее дети страдают от отравления свинцом. Они живут неподалеку от плавильного завода. Женщина пытается спасти малых, из-за чего рискует своей карьерой и безопасностью.

"Свинцовые дети": смотрите онлайн трейлер сериала

"Рассекреченные"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.9/10

Однажды вечером Мерет и Саймон Шеферы праздновали 16-летие дочери Нины. Вдруг им позвонил мужчина, который сообщил, что получил травму и нуждается в их помощи.

Главные герои возглавляют конспиративный дом в Берлине. Бывшие агенты немецкой разведки сталкивались с большим количеством необычных ситуаций.

Мерет и Саймон подозревают, что мужчина навредил сам себе. Они не могут понять, кто он такой. Супруги раскрывают немало тайн, а их брак может распасться.

"Рассекреченные": смотрите онлайн трейлер сериала

"По кромке льда"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 5.9/10

После смерти мамы, которая была золотой медалисткой, Адриана Руссо забросила фигурное катание, однако в ней все еще живет чемпионка. Девушка получает шанс продолжить семейное дело и спасти каток мамы.

Адриана не может кататься со своим бывшим партнером Фредди. Дело в том, что два года назад она не только покинула фигурное катание, но и завершила их отношения. Единственный другой спортсмен, который может помочь главной героине выиграть соревнования, – это дерзкий Брейден Эллиот.

На льду между Адрианой и Брейденом возникает химия. Но из жизни девушки еще не исчез Фредди.

"По кромке льда": смотрите онлайн трейлер сериала

