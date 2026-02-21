Если вы собираетесь провести выходные дома, то сохраняйте сегодняшнюю подборку от 24 Канала. Наша редакция расскажет о 3 мини-сериалах, которые можно посмотреть за субботу на воскресенье.
Не пропустите 5 самых ожидаемых сериальных премьер февраля, которые влюбят в себя зрителей
Новые сериалы на Netflix
"Свинцовые дети"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Сериал, вдохновлен реальными событиями, происходившими в 1970-х годах в Силезии. Это история о молодом враче, которая обнаруживает, что ее дети страдают от отравления свинцом. Они живут неподалеку от плавильного завода. Женщина пытается спасти малых, из-за чего рискует своей карьерой и безопасностью.
"Свинцовые дети": смотрите онлайн трейлер сериала
"Рассекреченные"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
Однажды вечером Мерет и Саймон Шеферы праздновали 16-летие дочери Нины. Вдруг им позвонил мужчина, который сообщил, что получил травму и нуждается в их помощи.
Главные герои возглавляют конспиративный дом в Берлине. Бывшие агенты немецкой разведки сталкивались с большим количеством необычных ситуаций.
Мерет и Саймон подозревают, что мужчина навредил сам себе. Они не могут понять, кто он такой. Супруги раскрывают немало тайн, а их брак может распасться.
"Рассекреченные": смотрите онлайн трейлер сериала
"По кромке льда"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
После смерти мамы, которая была золотой медалисткой, Адриана Руссо забросила фигурное катание, однако в ней все еще живет чемпионка. Девушка получает шанс продолжить семейное дело и спасти каток мамы.
Адриана не может кататься со своим бывшим партнером Фредди. Дело в том, что два года назад она не только покинула фигурное катание, но и завершила их отношения. Единственный другой спортсмен, который может помочь главной героине выиграть соревнования, – это дерзкий Брейден Эллиот.
На льду между Адрианой и Брейденом возникает химия. Но из жизни девушки еще не исчез Фредди.
"По кромке льда": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?
"Демаскированные"
"Линкольн для адвоката" (4 сезон)
"Бриджертоны" (4 сезон)
"Свинцовые дети"
"Его и ее"
"Семь циферблатов Агаты Кристи"
"Бриджертоны" (3 сезон)
"Линкольн для адвоката" (1 сезон)
"Бриджертоны" (2 сезон)
"Бриджертоны" (1 сезон)