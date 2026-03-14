Для идеального воскресенья: 3 новых сериала на Netflix, которые можно посмотреть за день

Воскресенье идеальный день, чтобы провести его за просмотром сериалов. Можно целый день валяться в кровати и ничего не делать, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.

В материале 24 Канала читайте, какие новые сериалы на Netflix стоит посмотреть. Они имеют всего несколько серий, поэтому их можно посмотреть за один день.

Какие новые сериалы посмотреть на Netflix?

"Той ночью"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 5.3/10

В центре сюжета – молодая мама Лена, которой необходим отпуск. Поэтому она предлагает своей средней сестре Пауле навестить старшую сестру Крис в Доминиканской Республике.

Однако женщинам не удается расслабиться, ведь Елена случайно убивает человека. Выходя из клуба, она сталкивается с вором с пистолетом и пытается убежать, но сбивает его машиной.

После инцидента главная героиня обращается за помощью к сестрам, а не в полицию.

"Владимир"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.0/10

В сериале рассказывается о писательнице, профессоре, жене и матери, которая становится одержимой новым коллегой Владимиром. Женщина и без того переживает сложный период, а теперь сталкивается с полным хаосом.

"Династия: Мердоки"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.1/10

Это история о противостоянии семьи Руперта Мердока. Взрослые дети мужчины борются за контроль над его медиаимперией.

