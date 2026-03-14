У матеріалі 24 Каналу читайте, які нові серіали на Netflix варто подивитися. Вони мають всього кілька серій, тож їх можна переглянути за один день.

Які нові серіали подивитися на Netflix?

"Тієї ночі"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 6
  • Рейтинг IMDb: 5.3/10

У центрі сюжету – молода мама Олена, якій необхідна відпустка. Тому вона пропонує своїй середній сестрі Паулі провідати старшу сестру Кріс у Домініканській Республіці.

Проте жінкам не вдається розслабитися, адже Олена випадково вбиває людину. Виходячи із клубу, вона зіштовхується зі злодієм із пістолетом і намагається втекти, але збиває його машиною.

Після інциденту головна героїня звертається за допомогою до сестер, а не до поліції.

"Одержимість професором В."

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 8
  • Рейтинг IMDb: 6.0/10

У серіалі розповідається про письменницю, професорку, дружину та матір, яка стає одержимою новим колегою Володимиром. Жінка й без того переживає складний період, а тепер зіштовхується з повним хаосом.

"Династія: Мердоки"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 4
  • Рейтинг IMDb: 7.1/10

Це історія про протистояння родини Руперта Мердока. Дорослі діти чоловіка борються за контроль над його медіаімперією.

Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?

  • "Бріджертони" (4 сезон)

  • "Одержимість професором В."

  • "Динозаври"

  • "Нічний агент" (3 сезон)

  • "Formula 1: Жени, щоб вижити" (8 сезон)

  • "Бріджертони" (1 сезон)

  • "Свинцеві діти"

  • "Бріджертони" (2 сезон)

  • "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

  • "Бріджертони" (3 сезон)