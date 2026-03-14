Серед них – комедії, трилери, фантастичні бойовики, які зацікавлюють з перших хвилин. Найпопулярніші фільми, які зараз ждивляться українці, опублікували у блозі Tudum, що присвячений проєктам Netflix, а ми виокремили 3 найцікавіші з них. Вони стануть ідеальним варіантом для домашнього кіновечора.

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.4

Це новий український фільм, який спочатку викликав фурор в кінотеатрах, а тепер є серед лідерів на Netflix. Стрічка складається з кількох історій, які переплітаються між собою, показуючи різні етапи взаємин між батьками і дітьми.

"Машина війни"

Рейтинг IMDb: 6.4

Фантастичний бойовик, головні герої якого – група новобранців, які проходять фінальний етап підготовки рейнджерів. Однак все складається не за планом і звичайна тренувальна місія перетворюється на боротьбу за виживання, адже солдати стикаються з гігантською машиною-вбивцею. Тепер героям доводиться діяти швидко й рішуче, щоб зупинити смертельну загрозу.

"Незабутні вихідні"

Рейтинг IMDb: 5.7

Ще один фільм у нашому рейтингу – трилер, що починається як звичайна поїздка подруг до Хорватії. Однак одна з дівчат раптово зникає і цей вдіпочинок перетворюється на справжній кошмар. Головна героїня намагається з'ясувати, що сталося, і відкриває все більше таємниць. Ця історія точно триматиме вас у напрузі до останніх хвилин.

