В списке Кино 24 настоящее многообразие жанров: психологические триллеры, криминальные драмы, экшены, остросюжетные истории. Их объединяет дерзко закрученная интрига, герои в сложных обстоятельствах и детективная составляющая – точно не заскучаешь!

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"Джентльмены"

Дата премьеры: 7 марта

Военный офицер Эдди возвращается в Лондон, чтобы попрощаться со своим отцом, умирающим. После его смерти Эдди наследует и титул, и огромное имение отца, хотя по правилам все имущество должно было перейти к старшему брату Фредди.

Однако наследственный замок разваливается, Фредди употребляет наркотики, а к Эдди обращается деловая партнерша отца и рассказывает, что их имение – лишь прикрытие для наркомафии. Нетрудно догадаться, что сделает офицер миротворческих сил ООН Эдди, не так ли? Сериал имеет все составляющие фирменного стиля Гая Ричи: криминальный сюжет, острый юмор и харизматичных персонажей.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала

"Рубан"

Дата премьеры: 16 апреля

Глеб Рубан – успешный психотерапевт и бизнес-тренер, к которому на консультации обращается весь бизнес и светская элита. Он открывал собственный Центр психологической помощи, где развивает направление детективной деятельности. Часто к нему, так сказать, "за консультацией" обращается его подруга – следователь Марта Титаренко, но Рубан берется только за суперсложные и запутанные убийства и с блеском их раскрывает.

Но у самого господина психолога есть свои травмы, скелеты в шкафу, которые он тщательно скрывает. В главной роли – культовый украинский актер Вячеслав Довженко.

"Рубан": смотрите онлайн трейлер сериала

"Фурии Парижа"

Дата премьеры: 1 марта

Юная Лина пытается отомстить за смерть отца, что приводит ее в темный мир криминального Парижа. Она узнает о существовании шести мафиозных кланов, которые имеют своего "шерифа" – настоящую "фурию" Селму Фьюри.

Эта женщина раскрывает наивной Лине правду об отце, который украл деньги мафии, за что и поплатился жизнью. Лину ждет роковая встреча с любимым, много смертей и страшные открытия. Какой она станет, побывав в настоящем аду?

"Фурии Парижа": смотрите онлайн трейлер сериала

"Следопыт"

Дата премьеры: 11 февраля

Колтер Шоу – профессиональный следопыт и розыскник пропавших людей. Он живет в автовагончике, путешествует из штата в штат в поисках пропавших людей, и делает это быстрее и качественнее, чем полиция. Он берет за свою работу плату, но иногда выполняет работу и без денег, имея на это серьезную мотивацию – глубокую семейную драму.

По большей части Колтеру удается найти людей живыми, но последнее дело окажется намного сложнее и опаснее, чем кажется сразу.

"Следопыт": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Захват 2"

Дата премьеры: 1 января 2019

Во втором сезоне триллера тема дипфейков раскрывается еще глубже. Главная героиня – инспектор Рэйчел Кэри отстранена от дел из-за своей неуступчивости.

Происходит странное убийство мужчины в своей квартире, но записи камер наблюдений ничего не показывают. Из-за этого преступления Кэри снова возвращают к расследованию.

Тем временем кто-то влиятельный портит репутацию молодому продвинутому политику Айзеку Тернеру: с экранов телевидения транслируется то, чего он не говорил! Кэри понимает: это дипфейки экстра-класса, но найдет ли она заказчиков?

"Захват 2": смотрите онлайн трейлер сериала

"Американская ржавчина 2"

Дата премьеры: 12 сентября 2021

Город Буэль в Пенсильвании когда-то был цветущим, однако сейчас заводы закрылись, и городок стал заброшенным и неприятным. Шериф города Дел Харрис верит в правосудие, имеет репутацию честного и неподкупного копа.

Однако в Буэле происходит страшное убийство, и подозрение падает на сына Грейс, любимой женщины Харриса. Шериф оказывается перед сложным выбором, однако по законам чести он начинает расследование. Никто в городке не представляет, к каким последствиям приведет убийство на заброшенном заводе. Действия второго сезона происходят через полгода после этого расследования.

"Американская ржавчина": смотрите онлайн трейлер сериала

"Девять полных незнакомцев"

Дата премьеры: 9 августа 2021

В пансионате закрытого типа собираются девять незнакомцев – они все прибыли сюда, чтобы отдохнуть, а главное – избавиться от страшных травм. Ведь именно это обещает владелица заведения Мария.

Однако с самого начала все идет не по плану, а впоследствии открывается, что и у самой хозяйки не все хорошо с душевным состоянием. Увлекательный триллер с элементами эзотерики снят по роману известной писательницы Лианы Мориарти (автора "Большой маленькой лжи"), в главной роли – Николь Кидман.

"Девять полных незнакомцев": смотрите онлайн трейлер сериала

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