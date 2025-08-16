2 новых сериала на Netflix, которые можно посмотреть на выходных
- Два новых сериала на Netflix стали популярными за последнюю неделю.
- Их рекомендуют для просмотра на выходные.
Приближаются долгожданные выходные, а это значит, что самое время искать новые интересные сериалы, которые помогут перезагрузиться после тяжелой рабочей недели. Мы нашли для вас два новых сериала на Netflix, которые стали одними из самых популярных за последнюю неделю.
Их уже посмотрели тысячи украинцев. В материале Кино 24 рассказываем вам об этих лентах, возможно среди них вы найдете своего фаворита.
Какие новые сериалы посмотреть на Netflix?
"Метка"
Премьера сериала состоялась 31 июля 2025, а уже сейчас он является одним из самых популярных на Netflix. В центре сюжета оказалась история Бабалвы. Она – религиозная бывшая полицейская, которая, чтобы спасти жизнь своей больной дочери, вынуждена прибегнуть к рискованному ограблению. Женщина обращается за помощью к бандиту, чтобы организовать эту дерзкую операцию.
"Метка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Неукротимый"
Премьера этого мини-сериала состоялась 17 июля 2025 года. Это криминальный детектив о смерти женщины, которая заманивает федерального агента в леса Национального парка. Это место, где нет законов, нет правил, а природа действует исключительно по собственным желаниям.
"Неукротимый": смотрите онлайн трейлер сериала
Поэтому, удастся ли выжить там главному герою, покажет только финал этого сериала. Вместе с тем, зрители отмечают, что в сериале можно увидеть большое количество живописных пейзажей.