Их уже посмотрели тысячи украинцев. В материале Кино 24 рассказываем вам об этих лентах, возможно среди них вы найдете своего фаворита.
Какие новые сериалы посмотреть на Netflix?
"Метка"
Премьера сериала состоялась 31 июля 2025, а уже сейчас он является одним из самых популярных на Netflix. В центре сюжета оказалась история Бабалвы. Она – религиозная бывшая полицейская, которая, чтобы спасти жизнь своей больной дочери, вынуждена прибегнуть к рискованному ограблению. Женщина обращается за помощью к бандиту, чтобы организовать эту дерзкую операцию.
"Метка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Неукротимый"
Премьера этого мини-сериала состоялась 17 июля 2025 года. Это криминальный детектив о смерти женщины, которая заманивает федерального агента в леса Национального парка. Это место, где нет законов, нет правил, а природа действует исключительно по собственным желаниям.
"Неукротимый": смотрите онлайн трейлер сериала
Поэтому, удастся ли выжить там главному герою, покажет только финал этого сериала. Вместе с тем, зрители отмечают, что в сериале можно увидеть большое количество живописных пейзажей.