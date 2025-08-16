Їх уже подивилися тисячі українців. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо вам про ці стрічки, можливо серед них ви знайдете свого фаворита.
Які нові серіали подивитись на Netflix?
"Мітка"
Прем'єра серіалу відбулась 31 липня 2025 року, а вже зараз він є одним із найпопулярніших на Netflix. У центрі сюжету опинилась історія Бабалви. Вона – релігійна колишня поліцейська, яка, щоб врятувати життя своєї хворої доньки, змушена вдатися до ризикованого пограбування. Жінка звертається за допомогою до бандита, щоб організувати цю зухвалу операцію.
"Мітка": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Неприборканий"
Прем'єра цього мінісеріалу відбулась 17 липня 2025 року. Це кримінальний детектив про смерть жінки, яка заманює федерального агента в ліси Національного парку. Це місце, де немає законів, немає правил, а природа діє виключно за власними бажаннями.
"Неприборканий": дивіться онлайн трейлер серіалу
Тож, чи вдасться вижити там головному герою, покаже лише фінал цього серіалу. Разом з тим, глядачі зазначають, що у серіалі можна побачити велику кількість мальовничих краєвидів.