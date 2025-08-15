Це пригодницький трилер, який посів 5 місце у рейтингу найкращих серіалів за тиждень, які дивляться українці. Якщо ви в пошуку цікавої, напруженої кіноісторії, то у матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет та акторський склад "Глибокого вдиху". До речі, раніше ми також зробили підбірку з 10 серіалів, які є найпопулярнішими на Netflix.

Мінісеріал "Глибокий вдих": що відомо про сюжет та акторський склад стрічки?

Це мінісеріал про виживання дівчини, на ім'я Лів. Вона стала учасницею авіакатастрофи, в ході якої їй вдалося вижити. Головна героїня опиняється у лісах Канади, де їй доведеться прикласти чимало зусиль, аби вибратись живою та дістатись додому. Звичайно, нічого їй не сприяє: ані обставини, ані погода. Лише велика сила волі, яка змушує рухатись знову і знову.

"Глибокий вдих": дивіться онлайн трейлер серіалу

Багато глядачів вбачають у цьому сюжеті не просто історію про виживання у лісі, а глибокий психологічний шлях головної героїні, який вона проходить у своїй душі. Від прощення батьків до пошуку себе справжньої.

Тому, якщо ви любите пригоди, трилери та глибокі стрічки, вам ідеально підійде цей мінісеріал. Наразі стрічка налічує всього 6 епізодів, тому ви легко зможете подужати їх за вихідні.

У ролях серіалу Мелісса Баррера, Флоренція Лозано, Джефф Вілбуш, Джозелін Пікард, Хуан Пабло Еспіноза, Гетенеш Берге, Майк Допуд, Мішель Чхве-Лі, Остін Стовелл.