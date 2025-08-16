2 нові серіали на Netflix, які можна подивитися на вихідних
- Два нові серіали на Netflix стали популярними за останній тиждень.
- Їх рекомендують для перегляду на вихідні.
Наближаються довгоочікувані вихідні, а це означає, що саме час шукати нові цікаві серіали, які допоможуть перезавантажитись після важкого робочого тижня. Ми знайшли для вас два нові серіали на Netflix, які стали одними із найпопулярніших за останній тиждень.
Їх уже подивилися тисячі українців. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо вам про ці стрічки, можливо серед них ви знайдете свого фаворита.
Які нові серіали подивитись на Netflix?
"Мітка"
Прем'єра серіалу відбулась 31 липня 2025 року, а вже зараз він є одним із найпопулярніших на Netflix. У центрі сюжету опинилась історія Бабалви. Вона – релігійна колишня поліцейська, яка, щоб врятувати життя своєї хворої доньки, змушена вдатися до ризикованого пограбування. Жінка звертається за допомогою до бандита, щоб організувати цю зухвалу операцію.
"Мітка": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Неприборканий"
Прем'єра цього мінісеріалу відбулась 17 липня 2025 року. Це кримінальний детектив про смерть жінки, яка заманює федерального агента в ліси Національного парку. Це місце, де немає законів, немає правил, а природа діє виключно за власними бажаннями.
"Неприборканий": дивіться онлайн трейлер серіалу
Тож, чи вдасться вижити там головному герою, покаже лише фінал цього серіалу. Разом з тим, глядачі зазначають, що у серіалі можна побачити велику кількість мальовничих краєвидів.