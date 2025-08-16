Їх уже подивилися тисячі українців. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо вам про ці стрічки, можливо серед них ви знайдете свого фаворита.

Які нові серіали подивитись на Netflix?

"Мітка"

Прем'єра серіалу відбулась 31 липня 2025 року, а вже зараз він є одним із найпопулярніших на Netflix. У центрі сюжету опинилась історія Бабалви. Вона – релігійна колишня поліцейська, яка, щоб врятувати життя своєї хворої доньки, змушена вдатися до ризикованого пограбування. Жінка звертається за допомогою до бандита, щоб організувати цю зухвалу операцію.

"Мітка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Неприборканий"