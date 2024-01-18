Что посмотреть на Netflix вечером: новые фильмы и сериалы, которые сейчас популярны в Украине

Еженедельно Netflix обновляет рейтинг фильмов и сериалов, популярных в разных странах. Уже три недели подряд украинцы чаще просматривают новый испанский сериал "Берлин".

О самом популярном фильме и полном списке лент, которые стоит посмотреть – узнайте дальше.

Интересно Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

Фильмы, которые сейчас популярны на Netflix среди украинцев

В период с 8 по 14 января в Украине чаще смотрели новый боевик "Взлет". Сюжет разворачивается вокруг профессиональной команды воров, готовящихся к рискованному делу. Преступники планируют похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, летящего на высоте 12 километров.

"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма

Также сейчас смотрят:

"Снежное сообщество", 2024 год;

"Довбуш", 2023;

"Мавка. Лесная песня", 2023 год;

"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня", 2023 год;

"Иллюзия безопасности", 2023 год;

"Посипаки: Становление злодея", 2022 год;

"Аббатство Даунтон: Новая эпоха", 2022 год;

"Гринч", 2018 год;

"Секреты домашних животных", 2016 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Сериалы, которые сейчас смотрят в Украине

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Уже третью неделю все рекорды бьет новый испанский сериал "Берлин" – продолжение истории одного из главных героев культового "Бумажного дома". На этот раз Берлин собирает команду в Париже и стремится реализовать одно из самых масштабных ограблений в истории – за одну ночь украсть драгоценности за сумму 44 миллиона евро.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала

Также сейчас смотрят:

"Детектив Форст", 1 сезон;

"Братья Сунь", 1 сезон;

"Бумажный дом", 1 сезон;

"Твоя первая последняя ложь", минисериал;

"Бумажный дом", 2 сезон;

"Бумажный дом", 3 сезон;

"Бумажный дом", 4 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Бумажный дом", 5 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix