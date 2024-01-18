Что посмотреть на Netflix вечером: новые фильмы и сериалы, которые сейчас популярны в Украине
Источник:Netflix
Еженедельно Netflix обновляет рейтинг фильмов и сериалов, популярных в разных странах. Уже три недели подряд украинцы чаще просматривают новый испанский сериал "Берлин".
О самом популярном фильме и полном списке лент, которые стоит посмотреть – узнайте дальше.
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Фильмы, которые сейчас популярны на Netflix среди украинцев
В период с 8 по 14 января в Украине чаще смотрели новый боевик "Взлет". Сюжет разворачивается вокруг профессиональной команды воров, готовящихся к рискованному делу. Преступники планируют похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, летящего на высоте 12 километров.
"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма
Также сейчас смотрят:
- "Снежное сообщество", 2024 год;
- "Довбуш", 2023;
- "Мавка. Лесная песня", 2023 год;
- "Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня", 2023 год;
- "Иллюзия безопасности", 2023 год;
- "Посипаки: Становление злодея", 2022 год;
- "Аббатство Даунтон: Новая эпоха", 2022 год;
- "Гринч", 2018 год;
- "Секреты домашних животных", 2016 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix
Сериалы, которые сейчас смотрят в Украине
Уже третью неделю все рекорды бьет новый испанский сериал "Берлин" – продолжение истории одного из главных героев культового "Бумажного дома". На этот раз Берлин собирает команду в Париже и стремится реализовать одно из самых масштабных ограблений в истории – за одну ночь украсть драгоценности за сумму 44 миллиона евро.
"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала
Также сейчас смотрят:
- "Детектив Форст", 1 сезон;
- "Братья Сунь", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 1 сезон;
- "Твоя первая последняя ложь", минисериал;
- "Бумажный дом", 2 сезон;
- "Бумажный дом", 3 сезон;
- "Бумажный дом", 4 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 5 сезон.