4 новых триллера на Netflix, которые точно вас удивят

Приближаются выходные, когда можно посмотреть сериалы, которые постоянно откладывали из-за работы и других дел. После тяжелой рабочей недели нужно хорошо отдохнуть, чтобы набраться сил и энергии.

В материале 24 Канала читайте о новых триллерах на Netflix, которые вас удивят. Они имеют всего 1 сезон и несколько серий, поэтому не требуют много времени.

Какие новые триллеры на Netflix посмотреть?

"Его и ее"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.3/10

События фильма разворачиваются в Атланте. Это история о бывшей ведущей новостей Анне, которая отказалась от карьеры и личной жизни. Однажды женщина узнает об убийстве, произошедшем в городе Далонезе, где она выросла. Анна берется за расследование дела. Кроме того, она сталкивается с детективом Джеком Харпером.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убегай"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.0/10

У Саймона Грина была любящая жена, дети, хорошая работа и дом. Однако все изменилось, когда старшая дочь Пейдж сбежала. Однажды он находит девочку в городском парке и получает шанс вернуть ее домой.

Однако Саймон снова теряет дочь. Поиски Пейдж подвергают мужчину опасности.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала

"Taskaree: Адский мир контрабанды"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 7.6/10

В сериале показана внутренняя работа таможенного отдела аэропорта Мумбаи. Исследуется напряженность между должностными лицами аэропорта и высокоорганизованной преступной сетью.

В центре сюжета – суперинтендант Арджун Мина. Он возглавляет группу отстраненных офицеров, которым поручили прекратить контрабандные операции под руководством Бади Чоудхари. Операция находится под контролем Пракаша Кумара, который должен обеспечить наличие неподкупных офицеров для ликвидации преступной сети в аэропорту.

"Taskaree: Адский мир контрабанды": смотрите онлайн трейлер сериала

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 3

: 3 Рейтинг IMDb: –

В Англии 1925 года в загородном доме проходит роскошная вечеринка, во время которой розыгрыш оборачивается смертью. За расследование дела берется детектив Эйлин "Бандл" Брент. Это изменит жизнь женщины.

"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала