3 новейших триллера, от которых мурашки по коже

Пожалуй, ни один жанр фильмов не держит в напряжении так, как это умеют делать триллеры. Но иногда эти ленты по вкусу только самым смелым киноманам.

Если вы – один из них, то у нас для вас отличные новости. В материале 24 Канала мы собрали подборку новых триллеров, которые можно посмотреть вечером.

Какие триллеры стоит посмотреть вечером?

"Компаньон"

Это американский научно-фантастический психологический триллер. Над лентой работали сценарист и режиссер Дрю Хэнкок, а продюсеры – Зак Креггер, Рафаэль Маргулз и Дж. Д. Лифшиц.

Сюжет о том, как поездка с друзьями в отдаленный дом оборачивается хаосом, когда становится понятно, что один из них не тот, за кого себя выдает.

"Компаньон": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме сыграли Софи Тэтчер, Джек Куэйд, Лукас Гейдж, Меган Сури, Харви Гиллен и Руперт Френд.

"Ночь всегда наступает"

Это американский криминальный драматический триллер 2025 года. Фильм вышел на Netflix 15 августа. Режиссером стала Бенджамина Карона. Она сняла ленту по сценарию Сары Конрадт, проект стал экранизацией романа Вилли Влотена 2021 года "Ночь всегда наступает".

Главные роли в триллере исполняют Ванесса Кирби, Дженнифер Джейсон Ли, Зак Готтсаген, Стефан Джеймс, Рэндалл Парк, Джулия Фокс, Майкл Келли и Элай Рот.

"Ночь всегда наступает": смотрите онлайн трейлер фильма

Это фильм о женщине, которая готова рисковать. Когда ее семья оказывается под угрозой выселения, женщина отправляется в опасные ночные поиски, пытаясь собрать 25 000 тысяч долларов.

"Хищник: Дикие земли"

Это американский научно-фантастический фильм ужасов 2025 года. Лента стала седьмым фильмом в основной серии и девятым в общей франшизе. Режиссером фильма стал Дэн Трахтенберг, а главную роль сыграла Эль Фэннинг. Действие фильма происходит на отдаленной планете в будущем.

"Хищник: Дикие земли": смотрите онлайн трейлер фильма

Молодой Хищник, изгнанник собственного клана, вместе с Тией отправляется в смертельно опасное путешествие, которое приведет его к встрече с главным врагом в жизни.