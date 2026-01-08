3 найновіші трилери, від яких мурахи по шкірі

Мабуть, жоден жанр фільмів не тримає в напрузі так, як це вміють робити трилери. Та іноді ці стрічки є до смаку лише найсміливішим кіноманам.

Якщо ви – один із них, то у нас для вас чудові новини. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку нових трилерів, які можна подивитись ввечері.

Які трилери варто подивитись ввечері?

"Компаньйон"

Це американський науково-фантастичний психологічний трилер. Над стрічкою працювали сценарист і режисер Дрю Генкок, а продюсери – Зак Креггер, Рафаель Маргулз і Дж. Д. Ліфшиц.

Сюжет про те, як поїздка з друзями до віддаленого будинку обертається хаосом, коли стає зрозуміло, що один із них не той, за кого себе видає.

"Компаньйон": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі зіграли Софі Тетчер, Джек Квейд, Лукас Гейдж, Меган Сурі, Гарві Гіллен і Руперт Френд.

"Ніч завжди настає"

Це американський кримінальний драматичний трилер 2025 року. Фільм вийшов на Netflix 15 серпня. Режисером стала Бенджаміна Карона. Вона зняла стрічку за сценарієм Сари Конрадт, проєкт став екранізацією роману Віллі Влотена 2021 року "Ніч завжди настає".

Головні ролі у трилері виконують Ванесса Кірбі, Дженніфер Джейсон Лі, Зак Готтсаген, Стефан Джеймс, Рендалл Парк, Джулія Фокс, Майкл Келлі та Елай Рот.

"Ніч завжди настає": дивіться онлайн трейлер фільму

Це фільм про жінку, яка готова ризикувати. Коли її родина опиняється під загрозою виселення, жінка вирушає в небезпечні нічні пошуки, намагаючись зібрати 25 000 тисяч доларів.

"Хижак: Дикі землі"

Це американський науково-фантастичний фільм жахів 2025 року. Стрічка стала сьомим фільмом в основній серії та дев'ятий у загальній франшизі. Режисером фільму став Ден Трахтенберг, а головну роль зіграла Ель Феннінг. Дія фільму відбувається на віддаленій планеті в майбутньому.

"Хижак: Дикі землі": дивіться онлайн трейлер фільму

Молодий Хижак, вигнанець власного клану, разом із Тією вирушає у смертельно небезпечну мандрівку, яка приведе його до зустрічі з головним ворогом у житті.