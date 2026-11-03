Эти турецкие сериалы 2026 года невозможно смотреть спокойно: 3 истории, которые затягивают

Турецкие сериалы давно доказали, что для хорошей драмы достаточно одного взгляда, нескольких семейных тайн и мужчины, который никак не может определиться со своими чувствами. А если добавить к этому криминал, месть и запретную любовь, о спокойном вечере можно забыть.

24 Канал собрал три турецкие сериала, которые уже успели привлечь внимание зрителей. В подборке – истории для тех, кто любит интриги, страсти и сюжетные повороты, после которых хочется немедленно включить следующую серию.

"Подземелье", 2026

Жанр: криминал, драма, боевик.

IMDb: 7,1

Хайдар Али решает отомстить за смерть своей семьи и оказывается за решеткой. После этого его жизнь становится еще опаснее: мужчина попадает в мир наркокартелей и криминальных группировок. Но самый сильный удар ждет впереди. Вернувшись к прежней жизни, Хайдар узнает, что женщина, которую он до сих пор любит, вышла замуж за другого мужчину из его ближайшего окружения.

Что говорят критики: турецкое издание Manşet Haber хвалит сериал за зрелищные экшн-сцены, качественную режиссуру и убедительную игру актеров. В то же время обозреватели критикуют сюжетные совпадения, романтические клише и затянутые конфликты.

"Подземелье": смотреть трейлер

"Ты – тот, кого я люблю", 2026

Жанр: мелодрама, романтика, семейная драма.

IMDb: 6,5

Эркан – парень из зажиточной стамбульской семьи, который проходит военную службу в сельской местности. Там он знакомится с Диджле – девушкой, которая никогда не покидала родную деревню. После трагедии их судьбы переплетаются, и Эркан женится на Диджле, чтобы спасти ее. Однако переезд в Стамбул становится началом настоящего испытания для обоих.

Что говорят критики: обозреватель DiziMag отмечает, что история любви богатого парня и девушки из бедной семьи не отличается оригинальностью. Впрочем, экранная химия главных актеров и качественная постановка делают сериал привлекательным для поклонников мелодрам.

А портал Beyazperde положительно оценил эмоциональность истории и актерский состав. Сериал также продемонстрировал высокие телевизионные рейтинги после премьеры.

"Ты – тот, кого я люблю": смотреть трейлер

"Музей невинности", 2026

Жанр: романтическая драма.

IMDb: 7,3

События разворачиваются в Стамбуле 1970-х годов. Состоятельный молодой человек Кемаль знакомится со своей дальней родственницей Фюсун и влюбляется в нее, хотя уже обручен с другой женщиной. Со временем его чувства превращаются в настоящую одержимость. Кемаль начинает собирать вещи, напоминающие ему о возлюбленной: от сережек до окурков.

Что говорят критики: Мнения разделились. Financial Times оценила сериал на 3/5, отметив его визуальную красоту, но указав, что экранизации не хватает тонкой сатиры оригинала.

"Музей невинности": смотреть трейлер

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