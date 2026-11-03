Ці турецькі серіали 2026 року неможливо дивитися спокійно: 3 історії, які затягують

24 Канал зібрав три турецькі серіали 2026 року, які вже встигли привернути увагу глядачів. У добірці – історії для тих, хто любить інтриги, пристрасті та сюжетні повороти, після яких хочеться негайно ввімкнути наступну серію.

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"Підземелля", 2026

Жанр: кримінал, драма, бойовик.

IMDb: 7,1

Хайдар Алі вирішує помститися за смерть своєї родини й опиняється за ґратами. Після цього його життя стає ще небезпечнішим: чоловік потрапляє у світ наркокартелів і кримінальних угруповань. Але найбільший удар чекає попереду. Повернувшись до колишнього життя, Хайдар дізнається, що жінка, яку він досі кохає, вийшла заміж за іншого чоловіка з його найближчого оточення.

Що кажуть критики: Турецьке видання Manşet Haber хвалить серіал за видовищні екшн-сцени, якісну режисуру та переконливу гру акторів. Водночас оглядачі критикують сюжетні збіги, романтичні кліше й затягнуті конфлікти.

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"Підземелля": дивитись трейлер

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"Ти – той, кого я кохаю", 2026

Жанр: мелодрама, романтика, сімейна драма.

IMDb: 6,5

Еркан – хлопець із заможної стамбульської родини, який проходить військову службу в сільській місцевості. Там він знайомиться з Діджле – дівчиною, яка ніколи не залишала рідного села. Після трагедії їхні долі переплітаються, і Еркан одружується з Діджле, щоб урятувати її. Однак переїзд до Стамбула стає початком справжнього випробування для обох.

Що кажуть критики: Оглядач DiziMag зазначає, що історія про кохання багатого хлопця та дівчини з бідної родини не вирізняється оригінальністю. Втім, екранна хімія головних акторів і якісна постановка роблять серіал привабливим для шанувальників мелодрам.

А портал Beyazperde позитивно оцінив емоційність історії та акторський склад. Серіал також продемонстрував високі телевізійні рейтинги після прем'єри.

"Ти – той, кого я кохаю": дивитись трейлер

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"Музей невинності", 2026

Жанр: романтична драма.

IMDb: 7,3

Події розгортаються у Стамбулі 1970-х років. Заможний молодий чоловік Кемаль знайомиться зі своєю далекою родичкою Фюсун і закохується в неї, хоча вже заручений з іншою жінкою. Згодом його почуття перетворюються на справжню одержимість. Кемаль починає збирати речі, які нагадують йому про кохану: від сережок до недопалків.

Що кажуть критики: Думки розділилися. Financial Times оцінила серіал на 3/5, відзначивши його візуальну красу, але зауваживши, що екранізації бракує тонкої сатири першоджерела.

"Музей невинності": дивитись трейлер

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