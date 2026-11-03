Ці турецькі серіали 2026 року неможливо дивитися спокійно: 3 історії, які затягують

Серіал "Підземелля" / Фото imdb
Турецькі серіали давно довели, що для хорошої драми достатньо одного погляду, кількох сімейних таємниць і чоловіка, який ніяк не може визначитися зі своїми почуттями. А якщо додати кримінал, помсту та заборонене кохання, про спокійний вечір можна забути.
24 Канал зібрав три турецькі серіали 2026 року, які вже встигли привернути увагу глядачів. У добірці – історії для тих, хто любить інтриги, пристрасті та сюжетні повороти, після яких хочеться негайно ввімкнути наступну серію.
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"Підземелля", 2026
Жанр: кримінал, драма, бойовик.
IMDb: 7,1
Хайдар Алі вирішує помститися за смерть своєї родини й опиняється за ґратами. Після цього його життя стає ще небезпечнішим: чоловік потрапляє у світ наркокартелів і кримінальних угруповань. Але найбільший удар чекає попереду. Повернувшись до колишнього життя, Хайдар дізнається, що жінка, яку він досі кохає, вийшла заміж за іншого чоловіка з його найближчого оточення.
Що кажуть критики: Турецьке видання Manşet Haber хвалить серіал за видовищні екшн-сцени, якісну режисуру та переконливу гру акторів. Водночас оглядачі критикують сюжетні збіги, романтичні кліше й затягнуті конфлікти.
"Підземелля": дивитись трейлер
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"Ти – той, кого я кохаю", 2026
Жанр: мелодрама, романтика, сімейна драма.
IMDb: 6,5
Еркан – хлопець із заможної стамбульської родини, який проходить військову службу в сільській місцевості. Там він знайомиться з Діджле – дівчиною, яка ніколи не залишала рідного села. Після трагедії їхні долі переплітаються, і Еркан одружується з Діджле, щоб урятувати її. Однак переїзд до Стамбула стає початком справжнього випробування для обох.
Що кажуть критики: Оглядач DiziMag зазначає, що історія про кохання багатого хлопця та дівчини з бідної родини не вирізняється оригінальністю. Втім, екранна хімія головних акторів і якісна постановка роблять серіал привабливим для шанувальників мелодрам.
А портал Beyazperde позитивно оцінив емоційність історії та акторський склад. Серіал також продемонстрував високі телевізійні рейтинги після прем'єри.
"Ти – той, кого я кохаю": дивитись трейлер
"Музей невинності", 2026
Жанр: романтична драма.
IMDb: 7,3
Події розгортаються у Стамбулі 1970-х років. Заможний молодий чоловік Кемаль знайомиться зі своєю далекою родичкою Фюсун і закохується в неї, хоча вже заручений з іншою жінкою. Згодом його почуття перетворюються на справжню одержимість. Кемаль починає збирати речі, які нагадують йому про кохану: від сережок до недопалків.
Що кажуть критики: Думки розділилися. Financial Times оцінила серіал на 3/5, відзначивши його візуальну красу, але зауваживши, що екранізації бракує тонкої сатири першоджерела.
"Музей невинності": дивитись трейлер
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