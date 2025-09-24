2 турецких сериала с небанальным сюжетом, от которых невозможно оторваться
- "Анонимные любовники" рассказывает о Джеме, который не верит в любовь, но встреча с Хазал меняет его отношение.
- "Жизнь на кону" – о мужчине, который должен раскрыть тайну убийства, чтобы помочь духу бизнесмена обрести покой.
Едва ли не наибольшую популярность в Украине турецкие сериалы получили после выхода "Великолепного века". История об украинке, которая попала в Османскую империю и стала Хюррем-султан, и султане Сулеймане I полюбилась многим зрителям.
В то же время многие ищут турецкие сериалы, в которых небанальный сюжет. Если это именно вы – смотрите подборку от редакции Кино 24.
Тоже интересно 3 культовые сериалы 2000-х, которые вам захочется пересмотреть снова
"Анонимные любовники"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
Джем с детства не верит в любовь. Мужчина работает в "Больнице любви" и однажды его жизнь меняется, ведь туда приходит женщина по имени Хазал, которая верит в настоящие чувства и не боится делиться ими.
Джем начинает испытывать эмоции, от которых долгое время держался как можно дальше. Чем больше времени герой проводит с Хазал, тем сильнее меняется. Он видит, что любовь может делать людей счастливыми.
"Анонимные любовники": смотрите трейлер онлайн
"Жизнь на кону"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
Иса работал спортивным обозревателем. Однако он потерял работу, нажил врагов и пребывает в отчаянии. Как-то в жизни героя появляется призрак бизнесмена Рафика, который предлагает заключить сделку.
Так, Иса должен найти того, кто убил Рафика, чтобы его дух обрел покой, иначе столкнется с неприятностями. Теперь главный герой должен раскрыть тайну смерти, чтобы удача вернулась к нему.
"Жизнь на кону": смотрите трейлер онлайн
Кстати! Недавно наша редакция публиковала еще одну подборку турецких сериалов.