Едва ли не наибольшую популярность в Украине турецкие сериалы получили после выхода "Великолепного века". История об украинке, которая попала в Османскую империю и стала Хюррем-султан, и султане Сулеймане I полюбилась многим зрителям.

В то же время многие ищут турецкие сериалы, в которых небанальный сюжет. Если это именно вы – смотрите подборку от редакции Кино 24.

"Анонимные любовники"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

Джем с детства не верит в любовь. Мужчина работает в "Больнице любви" и однажды его жизнь меняется, ведь туда приходит женщина по имени Хазал, которая верит в настоящие чувства и не боится делиться ими.

Джем начинает испытывать эмоции, от которых долгое время держался как можно дальше. Чем больше времени герой проводит с Хазал, тем сильнее меняется. Он видит, что любовь может делать людей счастливыми.

"Анонимные любовники": смотрите трейлер онлайн

"Жизнь на кону"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

Иса работал спортивным обозревателем. Однако он потерял работу, нажил врагов и пребывает в отчаянии. Как-то в жизни героя появляется призрак бизнесмена Рафика, который предлагает заключить сделку.

Так, Иса должен найти того, кто убил Рафика, чтобы его дух обрел покой, иначе столкнется с неприятностями. Теперь главный герой должен раскрыть тайну смерти, чтобы удача вернулась к нему.

"Жизнь на кону": смотрите трейлер онлайн

